Karlovarský kraj se stává inspirací pro dětské umělce. Tentokrát bude úkolem malých výtvarníků namalovat obrázek na téma "Karlovarský kraj – můj domov". Nejlepší práce budou odměněny atraktivními cenami, mezi nimiž nebudou chybět mobilní telefony, tablety a MP3 přehrávače. Soutěž začala 2. května a konat se bude až do 28. června 2024.

Malý výtvarníci malují obrázek na téma "Karlovarský kraj – můj domov". | Foto: ilustrační

"Jedná se o každoročně vyhlašovanou soutěž, která se těší velkému zájmu. Jen v uplynulém roce se do ní zapojilo na 152 výtvarníků z našeho regionu. Letos bychom byli rádi, kdyby se děti zamyslely nad tím, odkud pocházejí, co je pro jejich okolí specifické a na co jsou případně hrdé nebo naopak. Určitě těch věcí bude celá řada, protože Karlovarský kraj je jedinečným místem pro život, které se může pochlubit například unikátním přírodním a kulturním bohatstvím,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Z každé kategorie bude odborná porota vybírat tři nejlepší díla, jejichž autoři obdrží ceny v podobě mobilních telefonů, tabletů a MP3 přehrávačů. Tyto ceny se budou předávat v rámci slavnostního vyhlášení výsledků po skončení letních prázdnin. Výsledky výtvarné soutěže budou zveřejněny na webových stránkách Karlovarského kraje, na sociálních sítích a v Krajských listech. Součástí bude i doprovodná výstava ve foyer krajského úřadu, kde budou prezentována vybraná díla. Výběr nejlepších prací provede odborná porota pod vedením ředitele Galerie umění v Karlových Varech Jana Samce.

Výtvarná soutěž má za cíl posílit u dětí pouto s jejich domovem, Karlovarským krajem, a zároveň jim umožnit představit svůj osobitý pohled na prostředí, ve kterém vyrůstají. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích. První kategorie je určena pro děti ve věku 6 až 10 let, druhá pak pro starší tvůrce ve věku 11 až 15 let. Detailní pravidla soutěže jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách Karlovarského kraje.