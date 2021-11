Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek se dnes účastnil dalšího videokonferenčního jednání představitelů Asociace krajů ČR s ministrem zdravotnictví v demisi Adamem Vojtěchem, zástupci Centrálního řídicího týmu, krajských hygienických stanic a s dalšími aktéry. Některé body jednání se týkaly i Karlovarského kraje, a právě na ně by hejtman chtěl občany upozornit.

Ze setkání s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Především bych chtěl poděkovat všem starostům našich měst, kde se na poslední chvíli kvůli vyhlášeným opatřením v rámci nouzového stavu nemohly uskutečnit v plném rozsahu dlouhodobě připravované vánoční trhy, za respektování těchto opatření. V některých městech ČR hbitě přejmenovali představitelé měst vánoční trhy na farmářské a umožnili tak jejich pokračování, aniž by v celé šíři vnímali dopad takového jednání, které je v tuto chvíli zvlášť v epidemií velmi postižených krajích nepřijatelné. Uvědomuji si, že to pro starosty není jednoduché, protože lidé s vánočními trhy počítali a těšili se na ně, s přípravou jsou spojeny nemalé výdaje, pro mnoho prodejců je to existenční problém. Poděkování patří všem, kteří vzali opatření jako fakt a nesnažili se je obejít. Ne všude k tomu ale přistoupili stejně, proto hejtmani vyzvali ministerstvo zdravotnictví, aby hledalo právní nástroje, kterými zamezí obcházení platných nařízení. Nejednoznačná opatření ze strany státu navíc vyvolávají nedůvěru lidí v jakékoliv další nutné kroky proti šíření epidemie koronaviru.