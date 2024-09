O vlastnictví a celkové rekonstrukci se jednalo dlouhé roky a stále se nedařilo najít řešení. " Po dohodě s Loktem , jsme přistoupili na jeho celkovou rekonstrukci s tím, že poté jej předáme do vlastnictví města. Má to svojí logiku, protože kromě toho mostu tady kraj a potažmo Krajská správa a údržba silnic nevlastní žádné území ani pozemky. Proto jsme přistoupili k projektu na rekonstrukci tak, aby ten most byl v bezvadném stavu a na dalších 20, 30 nebo 40 let a mohl být v provozu bez hlubší údržby. Poté přejde do vlastnictví města a kraj se vyváže z následné údržby a rekonstrukcí," řekl hejtman Petr Kulhánek.

Rekonstrukce začala v létě s tím, že bude v souladu s pořádáním kulturních akcí v amfiteátru. Nebude narušen provoz ani na cyklostezce a ani na vodáky oblíbené trase na řece Ohři. Na omezení se musejí připravit ale řidiči a chodci s tím, že zcela uzavřen by most neměl být nikdy po dobu celé opravy. Konec prací se očekává ještě letos.

"V této chvíli byl most ve stupni číslo tři. Nicméně po rekonstrukci hlavně pilířů, které jsou v horším stavu, dojde ke zlepšení a most se dostane do stupně dvě. Připravena byla smlouva budoucí o převzetí mostu Loktem. Provedla se diagnostika a byl určen přesný rozsah rekonstrukce," řekl ředitel Krajské správy a údržby silnic Jiří Šlachta. Vyjádřil se i k možným omezením provozu na mostě.

"Primárně by se mělo jednat rekonstrukci mostních pilířů, protože mostovka je v relativně dobrém stavu. Tím pádem budou omezení vjezdu do města jen drobného charakteru, jako je například jednosměrný kyvadlový provoz," dodal Šlachta.

Zajímavostí je, že kraj chtěl most Lokti předat už v minulosti. Město ho nechtělo a neobvyklý spor skončil před zhruba 11 lety dokonce u soudu, a to porážkou Karlovarského kraje. Radnice tehdy odmítla evropské dotace na jeho opravu a zároveň odmítla převzít most jako dar. I tehdy byl starostou Zdeněk Bednář. Podle jeho tehdejšího vyjádření by šlo o danajský dar. Tvrdil, že pravidla nedovolily použít evropské peníze na opravu. Město by nakonec muselo poškozené přemostění opravovat za miliony korun ze svého rozpočtu. Proto Loket z dohody s krajem vycouval a případ skončil u soudu.

Historický Loket získá opravený most. Betonové monstrum prochází rekonstrukcí | Video: Roman Cichocki

Železobetonový obloukový most je 116 metrů dlouhý a jeho hlavní oblouk s elipsovitou klenbou má rozpětí 74,6 a vzepětí 17,5 metru. Krajní pole mají půlkruhovou klenbu a po jejich stranách vedou schody ke břehům řeky Ohře. Slouží pouze pro osobní automobily a pěší. Těžší vozidla musí používat okružní komunikaci kolem města, která převádí silnici číslo 6 přes nový obloukový most postavený v roce 1975 severně od Lokte.