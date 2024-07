Přes léto se musejí řidiči připravit na dopravní omezení v samotném centru Sokolova. Krajští silničáři zde začali v polovině července opravovat silnici vedoucí od soudu směrem k bývalé vojenské správě. Denně tam projede bezmála 13 tisíc aut. Jde o jednu z nejvytíženějších dopravních tepen ve městě, která je zároveň jedním z přivaděčů na dálnici D6. Dělníci zároveň opraví samotnou křižovatku. Rekonstrukce, naplánovaná na červenec a srpen, by měla trvat přibližně jeden měsíc.

Vlastníkem komunikace je Karlovarský kraj. Ten v minulosti usiloval o její převedení do správy Sokolova a podmiňoval tím i případnou opravu povrchu silnice. S tím ale město nesouhlasilo s odůvodněním, že se jedná o nejvytíženější komunikaci v celém ORP Sokolov a její údržba by byla velice nákladná. Jde o silnici třetí třídy. Její vytížení je však podle města na úrovni druhé, a ve špičce dokonce první třídy. Projíždí tam také vozidla integrovaného záchranného systému, zejména záchranka do místní nemocnice. Řada šoférů silnici využívá i jako přivaděč k dálnici D6.

„Jsem hrozně rád, že jsme se dohodli opět s ředitelem krajské správy údržby silnic, že i v letošním roce nad rámec našich oprav bude provedena oprava křižovatky u soudu. Navazovat by měla oprava komunikace K. H. Borovského směrem k vojenské správě. Pokud to odsouhlasí rada kraje, snad nebude problém, tak tato realizace by měla proběhnout v měsících červenec a srpen,“ řekl starosta Sokolova Petr Kubis s tím, že je důležité zdůraznit, že ačkoliv mohou opravy přinést dočasné nepříjemnosti, jejich výsledkem bude bezpečnější a plynulejší průjezd jednou z klíčových komunikací v Sokolově.

Při opravě komunikace stavaři mysleli i na křižovatku přímo u soudu. Zde si řidiči i občané bydlící přímo u ní stěžovali na uvolněné kanály. Byla opravena i křižovatka, a ve středu dostala nový asfaltový povrch. Uzavřeny tak musely být všechny směry k ní vedoucí. Krajskými silničáři je navržena objízdná trasa ulicemi Jednoty, Pionýrů, Karla Čapka, K. H. Borovského, Sokolovská a Boženy Němcové. Obousměrně.

Práce provede firma Komunikace Sokolov s.r.o.

Loni byla při první etapě opravena část stejné ulice od kruhové křižovatky u městského úřadu, až ke křižovatce u soudu. Během ní, kvůli bezpečnosti chodců, došlo k posunutí přechodu pro chodce z náměstí Budovatelů na parkoviště u obchodního domu Ural tak, aby tam byla potřebná viditelnost. Další etapou bude oprava samotné křižovatky u soudu, která bude složitější. Stavbaři budou muset vyřešit nejen nový povrch, ale problém s vodou, která se v křižovatce drží. Při třetí etapě dojde k vytvoření zcela nového přechodu pro chodce. Opravovaný úsek bude od křižovatky u soudu až po křižovatku u bývalé vojenské správy.

„Přechod pro chodce tam bude instalován opět z důvodu bezpečnosti, a to zejména kvůli mateřské škole,“ potvrdil Kubis. Čtvrtá a poslední etapa této rekonstrukce bude od bývalé vojenské správy po odbočku do ulice Tovární, která vede k chemickým závodům. Tam bude vybudován odbočovací pruh.