"Návštěvníci areálu se tak mohou těšit například na malé multifunkční hřiště, které lze využít pro několik druhů her, například oblíbený Twister. Nové sportoviště navíc nabídne dvě menší trampolíny. Před hlavním vchodem bude nově k dispozici skákací panák se speciálním povrchem a měřený prostor pro skok z místa. V zadní části zahrady se rýsuje krátká dráha v duchu dopravního hřiště pro odrážedla a tříkolky," říká mluvčí chodovské radnice Martin Polák. Práce na jejich instalaci se už blíží k závěru.

Jedním z nejvíce využívaných volnočasových areálů v Chodově je zahrada tamního Domova dětí a mládeže zvaného Bludiště. Město do něj proto nechalo instalovat nové prvky, které umožní návštěvníkům procvičit si své znalosti, postřeh, fyzičku nebo si jen tak zarelaxovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.