„Je to na zodpovědnosti každého občana. Lidé by měli zůstávat v místě svého bydliště a ne migrovat,“ uvedl starosta Božího Daru Jan Horník.

Boží Dar podle něj nemá ani tak problémy s chalupáři a majiteli nemovitostí ve městečku, ale spíše s turisty, kteří v neděli vezmou autoa vyrazí za odpočinkem do hor. „Teď jsem právě řešil dotaz jednoho z majitelů domu, zda může přijet. My jim v tom zabránit pochopitelně nemůžeme, ale oni musí respektovat vydané pokyny a nařízení. To znamená zdržovat se ve svém domě a pokud možno nevycházet mezi místní,“ dodal starosta.

To turisté jsou podle něj jiná sorta. „V přírodě nepoužívají roušky a klidně se vmísí mezi zdejší obyvatele. Pokud si uvědomíme, že koronavirus zůstává pět hodin ve vzduchu, pak je riziko přenosu vysoké. To by si měli uvědomit i rodiče, jejichž děti se baví na kolotočích a dalších atrakcích a bez jakékoliv ochrany omakávají kovové prvky. A pak se vystřídají a riziko nákazy někteří rodiče ignorují,“ zdůraznil starosta Jan Horník.

Na Božím Daru tak bude neukázněné turisty kontrolovat místní městská policie a hříšníky nahlásí na hygienu. „Nechceme ty lidi pokutovat, ale opatrnost je nutná,“ doplnil starosta. Totéž platí i pro cyklisty bez roušky a i pro motorkáře. „Ti zpravidla jezdí ve skupinách a každý je z jiné obce či města. Vyrazí k nám na hory, užijí si to a vůbec nechápou, proč je tady místní nevidí rádi,“ povzdechl si starosta.