Muzikanti z dechové hudby Horalka Kraslice zahajují každý rok sezonu tím, že uklízejí svoji domovskou scénu, jíž jsou kraslické městské sady.

Horalka uklidila sady a poté upálila originální čarodějnici. | Foto: Horalka

V pátek spolu s rodinami vyrazili uklidit nepořádek nejen po návštěvnících sadů, ale i po vandalech, kteří se jim na podium snaží spreji cosi vyjádřit. Bohužel to nemá ani hlavu ani patu a zkušení borci co se věnují grafitti, takzvaní writeři, by se jim nejspíš vysmáli.