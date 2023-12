Havarijní odstávka, která se týkala oblasti Karlovy Vary, Chodov, Nová Role, Nové Sedlo a Vintířov a odřízla v noci ze čtvrtka na pátek mnoho lidí od tepla, je skončena. Dodávky do horkovodu jsou po noční opravě obnoveny, a od pátečního rána se opět rozjíždějí městské teplofikační systémy. Někde mohl postupný nájezd a ohřívání systému trvat i několik hodin.

Sídliště v Chodově | Foto: Deník/Roman Cichocki

Asi nejvíce si za poslední týden takzvaně užili studených radiátorů lidé v Chodově na Sokolovsku. Nejdříve jim odstavil dodávky spor města se společností Marservis, která měla dle rozhodnutí soudu předat teplofikaci právě městu. Ale neučinila tak a v jedné části města vypnula výměník. Bez dodávek tak bylo přes 200 rodin, mateřská škola nebo stacionář. Podruhé v tomto týdnu, stejně jako téměř v celém regionu, je odstřihla od elektřiny a tudíž i tepla sněhová kalamita. A do třetice to byla havárie na horkovodním přivaděči ze strany SUAS Teplárenské.

"Nedá se nic dělat. Mohou za to zřejmě mrazy, ale dalo se to přes noc vydržet, přes den by to bylo horší. Ráno už byly trubky od radiátorů teplé," hlásila v pátek ráno jedna ze seniorek bydlící ve věžovém domu v lokalitě U koupaliště v Chodově.

Lidem na Sokolovsku a Karlovarsku stoupnou od nového roku ceny za teplo

Systém postupně najíždí. Podobně jako při úterním výpadku elektřiny lze očekávat, že stabilizace systému a plné dodávky tepla a teplé vody budou trvat v řádu několika hodin.

"Společnosti Teplo Chodov a Marservis jsou ve městě připraveny dodávky obnovit, jakmile to bude možné. Tato situace nesouvisí s přebíráním výměníkům od bývalého provozovatele. Všechny školy včetně mateřské a školní jídelny budou otevřené, nicméně je třeba počítat s tím, že v budovách bude chladněji a děti je nutné teple obléci," řekl mluvčí chodovské radnice Martin Polák.