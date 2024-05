Vysoké ceny tepla stále trápí obyvatele Horního Slavkova. Obracejí se na vedení města i své poslance. Za nastalou situaci podle nich může i vláda. Vedení města konstatuje, že pro letošní rok toho nelze s cenami moc udělat, a finanční kompenzaci z rozpočtu města odmítli zastupitelé už na únorovém zasedání. Situace je tak minimálně pro letošní rok neměnná a cena zhruba 1.700 Kč/GJ bez DPH zůstává. Nic na tom nezměnilo ani prozatím poslední zastupitelstvo v květnu.

Řada lidí z Horního Slavkova vůbec neví, jak má danou situaci řešit a zda na to budou mít. Některým se během dvou let zvedla cena tepla čtyřnásobně. Vadí jim také, že jako nájemníci v bytovém domě nemají možnost jakkoliv ovlivnit svého dodavatele tepla ani jednat o ceně či fixaci. Vedení města ví, že situace není příznivá. Zároveň konstatuje, že s cenou té největší položky, kterou je cena zemního plynu, toho nelze moc udělat.

„Byla jsem na zastupitelstvu Horního Slavkova, které má pro tento a příští rok nejdražší cenu za teplo v Karlovarském kraji. Starostovi jsem nabídla pomoc, chci spolu s ním a vedením města hledat řešení. Mnozí zastupitelé to ale řešit nechtějí. Jak jsem pochopila, vnímají to tak, že pomáhat občanům se v té situaci nemusí, oni to prý zvládnou. Zeptala bych se lidí. V referendu," říká bývalá starostka Horního Slavkova, nyní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová.

Město vysvětluje, jak k celé situaci došlo. V roce 2017 byla uzavřena se spol. ČEZ Energetické služby, s. r. o., Smlouva o nájmu souboru centrálního zásobování teplem města Horní Slavkov. Smlouva byla uzavřena na základě soutěže - koncesního řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Smlouva je uzavřena na deset let s tím, že fixace ceny tepla je v délce tří let. „Ceny tepla do roku 2021 nevykazovaly velkých výkyvů. V roce 2022 došlo k extrémnímu nárůstu ceny plynu na burze z hodnoty z 1.355 až na 8.000 korun za 1 MWh. Zrovna v tomto roce jsme se dle smluvních podmínek nacházeli na konci tříleté fixace ceny tepla, tedy zrovna v době, kdy byla cena zemního plynu nejvyšší, a ještě za situace, kdy se otevřeně hovořilo o tom, že Evropa nemá dostatek plynu na další období. Tato fixace v roce 2022 zachránila naše občany od skokového zvýšení ceny tepla. Nedošlo k navýšení ze 482,20 Kč/GJ bez DPH na cenu, která by jinak byla na úrovni cca 1.876,60 Kč/GJ bez DPH. Provozovatel v roce 2022 musel nakoupit plyn na další období, aby zajistil bezpečný chod tepelného hospodářství a jistotu dodávek tepla pro občany," vysvětlil starosta Horního Slavkova Alexandr Terek.

Vláda ČR vědoma si situace s cenou energetických komodit pro rok 2023 zastropovala ceny energií. Díky tomuto vládnímu stropu byla cena tepla nižší než skutečné náklady.

„Jenže tento vládní strop pro rok 2024 již není, a tedy teprve teď se projevila skutečná cena tepla. Cena pro rok 2023 byla předběžně vypočtena na 1.223,20 Kč Kč/GJ bez DPH po zastropování. Pro rok 2024 se již zastropování ceny zemního plynu neuplatní a předběžná cena tepelné energie je dle místa předání až 1.711,30 Kč/GJ bez DPH. Abychom měli jistotu, že cena je určena správně, požádali jsme v lednu letošního roku Energetický regulační úřad o provedení cenové kontroly. Cenu tepla jsme se zastupiteli projednávali v lednu i v tomto měsíci na zasedání zastupitelstva města. Pro tento rok se s cenou tepla již moc dělat nedá. Respektive jedinou možností je finanční kompenzace z rozpočtu města. To by však znamenalo v zásadě zrušit téměř všechny investiční akce plánované v tomto roce. Zastupitelstvo o tomto kroku nerozhodlo, a tedy cena tepla zůstane v tomto roce bohužel vysoká," konstatuje Terek s tím, že řeší cenu tepla na období 2025–2026. Zde se prý nabízí možnost cenu snížit nákupem plynu na rok 2026. Došlo by k jakémusi ředění ceny. Ta by zůstala stejně vysoká, ale rozložila by se do delšího období.

Město vypočítalo předběžné kalkulace s delším i kratším obdobím. Podle starosty uvedené ceny vychází z aktuálně dostupných informací, jsou orientační a s ohledem na geopolitickou situaci a plnění uhlíkových cílů EU nepředvídatelné. Může prý nastat obdobná situace jako v roce 2021 – bude nakoupen plyn na rok 2026 za současné „levné“ ceny, které se však v roce 2026 ukážou jako drahé (a město bude vystaveno kritice), nebo naopak bude cena plynu v roce 2026 vyšší a město bude mít díky nákupu plynu v období 2025 –2026 levnější teplo než jinde. „Těžko dnes říci, jaká cena plynu bude. Uvědomujeme si, že ceny tepla jsou nevídaně vysoké, proto budeme ve spolupráci s Úřadem práce ČR, kontaktním pracovištěm v Horním Slavkově pořádat informační dny, kde se lidé mohou dozvědět, zda by dosáhli na jednu z finančních pomocí v rámci státní sociální pomoci," dodal Terek.

„Naše Společenství vlastníků jednotek platilo před dvěma roky zálohy 40 tisíc. Nyní je to 160 tisíc, tedy čtyřnásobek. Z médií slyšíme, jak dochází v republice k narovnání cen, snižují se zálohy, které nejsou tak likvidační. I lidé v okolních obcích a městech mluví o maximálních 800 až 1000 korunách za GJ. My platíme 1900," říká jeden z občanů Petr Hereš.