Město Horní Slavkov plánuje rozsáhlou rekonstrukci historického domu na Náměstí republiky, kam přesune městské muzeum. Uvolněné prostory budou využity pro rozšíření základní umělecké školy, která čelí vysokému zájmu o hudební obory. Projekt, podpořený dotací z programu Interreg Česko – Sasko, má být dokončen do roku 2027.

„Rozhodli jsme se, že město opraví historický dům číslo 6 na Náměstí republiky, kam bychom přesunuli městské muzeum. A uvolněnou budovu muzea dáme k dispozici právě škole, která v sousedství už dva objekty využívá, ale zájem dětí vysoce překračuje současné prostorové kapacity školy,“ uvedl starosta města Alexandr Terek. Na kompletní rekonstrukci budovy na náměstí a přesun muzea navíc město získalo dotaci ve výši 750 tisíc euro, což je téměř 19 milionů korun. „Jde o finanční prostředky na obnovu hornických tradic v Česku a Sasku. Naše regiony toho mají historicky hodně společného. Proto jsme se s partnery v Lösnitz rozhodli požádat o podporu právě z těchto zdrojů,“ řekl starosta Terek s tím, že díky investici město získá možnost významně rozšířit expozici hornictví i historie Horního Slavkova.

„Nové muzeum by mělo být hotové nejpozději do roku 2027 a tím pádem ve stejném roce by mělo dojít také k rozšíření zázemí pro hudební školu.“ Projekt zahrnuje úzkou spolupráci s německým partnerem, organizací IG Historischer Erzbergbau Lößnitz e.V., která na saské straně nabídne návštěvníkům praktické zážitky v historickém dole. Tím se vytvoří kompletní turistický produkt propojující historické lokality na obou stranách hranice. Projekt bude obohacen o řadu společných přeshraničních aktivit, jako jsou školní projektové dny, mezinárodní burzy minerálů a další akce, které posilují vzdělávací složku projektu.

"Rekonstrukce tohoto historického domu je dalším krokem k oživení naší hornické tradice a má za cíl přivést do Horního Slavkova další návštěvníky. Zároveň získání takto významné dotace bereme i jako významný signál pro město i soukromé vlastníky budov, že obnova historické části má opravdu smysl a že tady stále jsou zdroje, které nám v tom mohou pomoci. Vedle toho nové prostory pro školu významně pomohou zpřístupnit kvalitní hudební výuku pro děti nejen z Horního Slavkova,“ shrnuje cíle rozsáhlé rekonstrukce domu čp. 6 starosta Horního Slavkova.

Projekt probíhá za podpory z programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Sasko, který pokryje téměř tři čtvrtiny z celkových nákladů. „Díky tomu můžeme realizovat náročné a potřebné rekonstrukce, které bychom si jinak nemohli dovolit. Celková dotace na projekt totiž pokryje až tři čtvrtiny celkových nákladů, což bude významná úspora pro rozpočet města,“ dodává Alexandr Terek.

Horní Slavkov patří k nejvýznamnějším hornickým městům v Česku. Vznikl v místech původní hornické osady Seifertsgrün pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. O dvě století později patřil rudný revír Horní Slavkov - Krásno k nejvýznamnějším ložiskům cínu v Evropě. Kromě něho se ve městě a okolí dobývalo také stříbro, uran, wolfram a řada dalších surovin. Město bylo díky své latinské škole také jedním z významných center tehdejší vzdělanosti u nás.

K významným památkám na rozmach Horního Slavkova dodnes patří například mohutný gotický pevnostní kostel sv. Jiří, který je také v majetku města a postupně v současnosti prochází kompletní rekonstrukcí. Vedle řady renesančních měšťanských domů je oblíbenou turistickou zajímavostí i zrekonstruované kruhové popraviště nad městem. Významná část památek byla ale systematicky zdevastována za komunistického režimu v 50. až 80. letech minulého století. Po roce 1989 se je město snaží postupně systematicky rekonstruovat. Kompletní rekonstrukcí tak prošla například věž kostela, takzvaný Pluhův dům a i některé drobnější památky.