Celá akce vyjde zhruba na jeden milion korun a hotovo chce mít město do letošního Dne horníků, který je v září. Jde o další dílčí rekonstrukci. Jednotlivé opravy jsou na řadě poté, co před lety neuspělo město se žádostmi o dotaci na celkovou rekonstrukci objektu za 350 milionů korun. V Hornickém domě sídlí Městský dům kultury Sokolov (MDK), divadlo, infocentrum či restaurace a bary.

Původně měla být předmětem zakázky kromě výměny dveří u hlavního vstupu i rekonstrukce celého foyer. Osazeny tak měly být nové dřevěné vstupní dveře a dveře mezi šatnou a prostorem zádveří, které musí splňovat požadovanou požární odolnost a bezpečnostní prvky. Chybět neměl ani nový sádrokartonový podhled, profilovaný tak, aby odpovídal historickému vzhledu MDK. Myslelo se i na detaily, jako jsou nové zásuvky, vypínače či svítidla, která více vyhovují charakteru a reprezentativnosti prostoru. Zádveří mělo být upraveno tak, aby vhodně doplňovalo halu, a to včetně vyčištění kamenných obkladů. Na to vše mělo město připraveno 2,1 milionu korun. Přichystán je i projekt. V rozpočtu na letošní akci však Sokolov uvolnil pouze milion a měnit se tak budou jen vstupní dveře.

"Chceme, aby zmizela ta ocelová hrůza, která je tam již několik desítek let. Projekt máme na celé zádveří včetně výměny dveří, ale alfou a omegou jsou finance," říká místostarosta Sokolova Jan Picka. Připomněl, že už když před lety působil v MDK jako ředitel, mluvilo o celkové rekonstrukci za 350 milionů korun, rozdělené do sedmi etap. Projekt však neuspěl v ROP Severozápad a opravy se tak dělají postupně, jak do dovolí rozpočet města či dotační výzvy. Navíc by se v dnešní době cena za podobný velký projekt vyšplhala do úplně jiných výšin. Picka přiznal i největší bolest tohoto kulturního a společenského stánku. Tou je fakt, že není bezbariérový. Není tam výtah, jehož pořízení by stálo před lety 50 milionů korun. Hendikepovaní lidé se tak bez cizí pomoci na kulturní akce nedostanou. A stěžují si i jiní.

"Když je plná sezona bez omezení, stěžují si i kapely. Je zde deset až dvacet plesů za sezonu a kapely musí vše tahat v rukou po schodech. To si pak vyslechneme jmen. Z dílčích akcí v MDK lze zmínit rekonstrukci malého, tanečního a částečně i velkého sálu či opláštění celého objektu. Velkým oříškem pro stavaře i město byla oprava schodiště před hlavním vchodem.

Zajímavostí je, že zhruba před osmi lety, chtělo vedení MDK vyměnit staré dveře za nové, plastové. Zakázky tehdy vyšla na 150 tisíc korun, ale zamítli ji památkáři," uvádí místostarosta.

"Hornický dům je kulturní památky, tak ať to trochu vypadá. Pak už jen ta bezbariérovost, ta bude, ale o jiných penězích. A ještě co na ní památkáři, no uvidíme," řekl jeden ze Sokolováků Pavel Stejskal.