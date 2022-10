Invalidní vozíky, chodítka, fitbal, sedačky do vany, točny, toaletní židle, nástavce na WC, koupelnové pomůcky, vlny pod nohy, pásy, navlékač ponožek a mnohé další. To vše si mohou od tohoto týdně pronajmout klienti v Kraslicích. Provozuje ji chebský Hospic Sv. Jiří spolu s farní charitou v Kraslicích. Půjčovna pomůcek je určená nejen těžce nemocným či umírajícím lidem, ale mohou sem přijít například i rodiče dítěte, které je po úrazu a jakákoliv zdejší zdravotní pomůcka mu může usnadnit rekonvalescenci. Na klienty čeká i odborná rada, na jaké úřady či instituce se lze obrátit v těchto těžkých životních situacích.

"Jsme moc rádi, že především díky podpoře nadací a nadačních fondů se rozšiřuje portfólio pomůcek a můžeme otevřít půjčovnu v Kraslicích. Svou první půjčovnu pomůcek otevřel hospic před třemi lety v Chebu. Setkalo se to s ohromným zájmem. Svědčí o tom realizované výpůjčky, kterých bylo za tu dobu 653. V průměru si každý člověk, který navštíví půjčovnu, zapůjčí dvě pomůcky," říká ředitelka hospice Alena Votavová.

Záchranáři vyvracejí fámy o utracení zraněného vlka, daří se mu lépe

Pomůcky si lze zapůjčit na různě dlouhou dobu. "Někdo si zapůjčí například invalidní vozík krátkodobě pouze na víkend, kdy má čas vyrazit s členem rodiny třeba na výlet. Další klienti si půjčují pomůcky do té doby, než se jim vyřídí poukaz od zdravotní pojišťovny, což nějakou dobu trvá. Další lidé si pořizují pomůcky sami za své finance a chtějí si nejprve vyzkoušet, zda jim vyhovují. Před koupí si je u nás mohou pronajmout a vyzkoušet. S výběrem pomůcky a v zaškolení v používání pomůže pracovník půjčovny. Pomůcky v půjčovně Hospice Sv. Jiří mohou zlepšit kvalitu života také seniorům, zdravotně postiženým a lidem po úrazu," upozorňuje Votavová.

Pomůcky se půjčují na základě sepsání nájemní smlouvy a uhrazení nájemného v hotovosti. Účtuje se cena, která odpovídá počtu dní zapůjčení pomůcky a nenabízí se rezervace. Na webových stránkách hospice je k dispozici ceník pomůcek a drtivá většina z nich se půjčuje za velmi příznivých pět korun na den. Důležitou součástí návštěvy je i rada, na koho se v těžké životní situaci obrátit. Ať už to je praktický lékař, pojišťovna či obec. Provozní doba půjčovny v Kraslicích je pondělí od 14 do 16 hodin a pátek od 14 do 16 hodin. Půjčovna sídlí v ulici Bedřicha Smetany 1762 v Kraslicích.

V šesti letech ještě nechodí, i tak touží být baletkou a jezdit na bruslích

Pro další informace o půjčovně lze volat pondělí až pátek od 8 do 16.30 hodin na telefonní číslo +420 739 341 089. Stejné číslo platí i na půjčovnu v Chebu, která sídlí v ulici Karlova 17. Tam je provozní doba v úterý od 14 do 16.30 a ve čtvrtek od 14.30 do 17 hodin.

Hospic sv. Jiří poskytuje služby nevyléčitelně nemocným v domácím prostředí, včetně poradenství, provozuje půjčovnu pomůcek a organizuje setkávání svépomocných skupin. Nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.