Restauratéři se dočkali. Od pondělí mohou pustit své zákazníky do vnitřních prostor svých provozoven. Hlásí, že jsou připraveni a přes víkend jen doladí drobnosti. Hlavním úkolem tak zřejmě bude objednat více zásob. Páteční ranní rozhodnutí ministra zdravotnictví uvítali i provozovatelé plaveckých bazénů, které však čeká mnohem více práce a o víkendu se rozhodně nudit nebudou.

Restaurace Pod Vlekem | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Konečně se opatření uvolnila. Zájem lidí i na venkovní terase a v tomto počasí byl velký. Řadu hostů jsem z kapacitních důvodů musel odmítnout. Někteří z nich říkali, že to chápou a počkali si na volný stůl. Akorát přitom postávali na schodech restaurace, což asi není úplně to pravé ořechové. O víkendu jen doladíme detaily, teď už doobjednáváme zásoby a můžeme to spustit," říká Tomáš Šrajber z kraslické restaurace Severka.