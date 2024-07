„Každý rok jezdí na naše golfové hřiště řada golfistů, kteří by tady rádi zůstali delší dobu, ale ubytovací kapacity v místě pro ně byly nedostupné. Z toho důvodu jsme začali rozvíjet myšlenku výstavby hotelu v těsné blízkosti hřiště. Chtěli bychom služby hotelu nabídnout ale i dalším sportovcům, například sportovním týmům pro jejich pobyty spojené s tréninkovými aktivitami, pro turisty, přijíždějící do Karlovarského kraje a tak podobně. Skvělé zázemí bude mít hotel připravené i pro akce, jako jsou svatby, vánoční a firemní večírky, oborové semináře a mítinky. Nedaleko golfového hřiště je také areál koupaliště Michal, takže v létě mohou hoteloví hosté odpočívat u jezera vyhlášeného křišťálově čistou vodou. Spolu s hotelem Romania, jenž máme v Karlových Varech, a s hotelem Windsor v Lázních III, který jsme nedávno pořídili do majetku, vytváříme skupinu SUAS Hotels. Ta prováže své aktivity a hostům nabídne relax i komfort v lázeňském městě i v Sokolově,“ uvádí Barbora Štěpánková, členka představenstva akciové společnosti Golf Sokolov.