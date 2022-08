"Letošní rok patří k těm nejhorším. Houby tady u nás ani nevyrostly, a to za celý svůj život nepamatuji. Pokud někde byly, tak opravdu jen lokálně v místech, kde se nějaké srážky objevily," poznamenal mykolog, který za houbami letos musí putovat jinam, třeba na jih Čech a Šumavu, kde situace není tak tragická.

"Mám bohužel pro houbaře smutnou zprávu: houby letos nejsou a během prázdnin už ani na Karlovarsku nebudou. To by muselo minimálně 14 dnů pršet, a to opravdu vydatně, žádné přívalové deště. Pokud houby budou, vidím to až tak na přelom září a října. To už ale bude jiná houbová sezóna, v tom období jde hlavně o poddubáky a václavky. Ty navíc nejsou na srážkách až tak závislé, protože václavky patří ke dřevokazným houbám," připustil odborník, podle něhož se situace začala vyvíjet nepříznivě už na jaře, kdy sníh rychle odtál a léto přišlo nečekaně brzy, čímž se voda v lesích rychle vytratila.

"Je evidentní, že se Karlovarsku letos srážky vyhýbají víc než jiným částem republiky. Mám za to, že za to může devastace lesa a velké kácení. Les právě dokáže vodu zadržovat. Vždyť dříve jsme chodívali na houby i do lázeňských lesů," poznamenal mykolog.

I když situace není dobrá, má pro houbaře jednu dobrou zprávu. "I když houby neměly šanci letos vyrůst, podhoubí latinsky zvané mycelium a které je ukryté pod povrchem, dokáže v zemi vydržet několik let. Neznamená to tedy, že kvůli letošnímu suchu podhoubí zanikne a houby pak už nebudou. Aby ovšem mycelium vydrželo, i ono musí mít nějaké srážky," dodal odborník.