Jak toho chce dosáhnout a na co nového se mohou návštěvníci jedné z nejoblíbenějších památek v kraji těšit, řekla ředitelka hradu Jana Těžká.

Jaké bylo hospodaření a investiční akce hradu v loňském roce?

V roce 2020 se rekonstruovaly prostory Severního paláce. Byly položeny nové dřevěné podlahy, osazen polychromovaný dřevěný strop. V letošním roce probíhaly, díky podpoře Karlovarského kraje, práce v takzvané Šlikovské kapli. To je malý prostor paláce, kde jsou v současné chvíli vystaveny předměty ze sbírky replik korunovačních klenotů. Náklad na restaurování Šlikovské kaple se pohybovaly okolo 280 tisíc korun. Dřevěné podlahy vyšly na 600 tisíc a osazení stropu přišlo na zhruba 750 tisíc.

Co dál, budete pokračovat v restaurování dalších prostor?

Severní palác je velmi rozlehlý objekt a v současné obě je tam dalších několik prostor, které nejsou zrekonstruované. Jsou v opravdu dezolátním stavu. Takže do budoucna se chceme zaměřit právě na tyto opravy. V první místnosti výstavy ještě není osazen polychromovaný dřevěný strop, takže v letošním roce budeme žádat dotaci z ministerstva kultury, z programu regenerace, právě na tyto práce. Pokud se nám zadaří, v příštím roce roce bychom strop nechali osadit. Předpokládané náklady jsou milion korun. Žádné další velké akce na rok 2022 neplánujeme, šetříme.

Na hradě jsou i další prostory veřejnosti uzavřené. Jaké jsou s nimi plány?

Chtěli bychom rozšířit průvodcovskou trasu a na další rekonstrukce se v tuto chvíli připravují projektové dokumentace.

Jaká vlastně byla letošní sezona?Ta letošní byla o malinko lepší než loňská. V číslech to byly lepší tržby o 5 až 10 procent, co se letních měsíců týče. Samozřejmě ale nedosahujeme takového ročního výdělku jako o rok dříve. Důvod je prostý, bylo pět měsíců zavřeno. Od ledna až do května.

Jak je na tom hrad finančně, podařilo se vyrovnat loňské ztráty?

Loňské ztráty se nám podařilo vyrovnat, a to z toho důvodu, že jsme opravdu velmi šetřili. Nedělali jsme prakticky žádné velké investiční akce. Kvůli uzavření hradu a covidu jsme nedělali například výše zmíněný polychromovaný záklopový strop, který v té první místnosti chybí. Smlouva tam sice byla uzavřena, ale odstupovali jsme od ní, protože jsme netušili, co bude a jaká bude sezona. Nakonec byla poměrně dobrá, protože jsme neskončili v červených číslech. Budeme věřit, že do nich nespadneme ani letos. Tipuji, že bychom mohli být takzvaně okolo nuly. Je to zase v důsledku toho, že jediná investiční akce, která letos proběhla, bylo restaurování Šlikovské kaple. To bylo navíc z velké části podpořeno dotací Karlovarského kraje.

Na hradě je otevřena unikátní putovní výstava replik korunovačních klenotů. Budou podobné výstavy pokračovat?Chtěli bychom pokračovat s putovními výstavami, chceme pokračovat i se sezonními výstavami, protože v Loketské sbírce je bezmála osm tisíc artefaktů. Hrad má také vlastní sbírku v níž je od 1,5 do 2 tisíc předmětů. Takže opravdu máme z čeho vybírat a z čeho podobné sezonní výstavy dělat.