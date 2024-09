Hrad Loket je obestavěn lešením. Nejen turisté této nejnavštěvovanější památky našeho kraje si mohou všimnout, že hradní střecha dostává novou střešní krytinu. Ta už nebude ze smrkového řezaného šindele jako ta předchozí, ale z červené pálené tašky. Původní šindel byl totiž na hraně životnosti a do hradu zatékalo. Zároveň dojde také k výměně některých trámů v krovech. Jsou totiž napadené dřevokazným hmyzem a houbou. Práce neohrožují turistický ruch na hradě, který každým rokem navštíví přes 100 tisíc lidí. Proběhnou ve dvou etapách a celkové náklady činí 39 milionů korun. Zda vše běží podle plánu či jsou nějaké problémy, to prozradil Deníku stavbyvedoucí Petr Stránský.

"V posledních dnech tolik diskutovaná věž, stejně jako všechny ostatní střechy hradu, postupně prochází opravou krovu a výměnou střešní krytiny. Nahrazuje se šindelová krytina za pálenou střešní krytinu, bobrovku. Vzhledem k tomu, že byl zpracován poměrně podrobný průzkum a velmi kvalitní projektová dokumentace, je při pracích neočekávaných věcí skutečně minimum. Jedná se spíš o drobnější věci, které se opravují ve chvíli provádění vlastní činnosti. Ale jinak jsou práce v podstatě předvídatelné. A tak se i provádí," říká Stránský.

O věži se v posledních dnech diskutuje proto, že tam dělníci našli tři tubusy s poselstvím z roku 1991, jak již Deník informoval. "Zhruba v průběhu jednoho měsíce bude vrácen vrcholový atribut věže, který nyní prochází restaurováním. Poté do něj bude vložen tubus s novými nějakými artefakty jako odkaz budoucím budoucím generacím. Co se týká celého díla, smlouva je uzavřená na generální opravu a výměnu střešní krytiny všech střech loketského hradu. Horizont dokončení je jaro 2026 a zatím to jde podle plánu," dodal Stránský.

"Celá rekonstrukce probíhá v průběhu turistické sezóny s tím, že se zhotovitel zavázal zajistit bezpečí návštěvníků. S náklady na opravu pomůže dotace ve výši 27,5 milionu korun. Na střeše bude nově červená pálená taška. Je to tak jak dokládal Národně památkový ústav z hlediska archeologického průzkumu. Jednak zde tato střecha v minulosti byla a jednak se posuzovalo hledisko užitných vlastností, funkčnosti, bezpečnosti či údržby," řekl starosta Lokte Zdeněk Bednář. Město Loket je majitelem hradu.

Po opravě je v plánu další akce jíž je Kulturní kreativní centrum na hradě za zhruba 40 milionů korun. "Toto centrum by se mělo otevřít ke konci roku 2025. V současné době se projektuje a v polovině tohoto roku, po dokončení projektu, by se mělo soutěžit a realizovat. Centrum bude přístupné všem a zaměří se na řemesla Loketska. Mezi ně patří například modrotisk, který není tolik známý a byl zde. Chybět nebudou ani perníkové formy, loketský šperk, porcelán a textilie. Návštěvníci si budou moci řemesla vyzkoušet a výrobky odnést domů," nastínila plány ředitelka loketské hradu Jan Těžká.