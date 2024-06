Hrad Loket je připraven na víkendové Slavnosti purkrabího Půty. Na hradě a v jeho blízkém okolí tak opět zavládne středověk. Pestré celodenní programy, které jsou naplánované od 10 do 18 hodin, uspokojí milovníky historie i dobré zábavy a na své si přijdou jak děti tak gurmáni. Na nádvoří hradu se bude tančit, hrát, šermovat a středověcí řemeslníci ohromí návštěvníky svou zručností. Letošní změnou jsou slavnosti přesunuté právě na tento červnový víkend. Novinkou bude provazochodec na náměstí. Pokud toužíte poznat atmosféru starých časů, pak je tento víkend přímo pro vás.

Hrad Loket ovládnou středověké slavnosti purkrabího Půty | Foto: Deník/Roman Cichocki

Návštěvníci budou přihlížet rytířským kláním plným vzrušení a vášně. Divadelní taškařice je vtáhne do světa středověkých příběhů a dobrodružství. Obdivovat budou moci mistrovské kejklířské kousky nebo se zaposlouchají do tónů středověké hudby, která bude hrát na každém kroku. Projít si mohou řemeslný trh, kde najdou inspiraci od místních řemeslníků a mohou si vyzkoušet tradiční řemesla našich předků. Pro děti jsou připraveny tematické dílny, kde se mohou naučit nové dovednosti a zažít dobrodružství jako skuteční rytíři. Přítomní si užijí i umělecká vystoupení provazochodce na náměstí ve 12:30 hodin a historický průvod městem ve 13:00 hodin, který je zavede do tajemných koutů města Lokte. Doprovodný program bude v podhradí a na náměstí.

Lidé se také mohou těšit na skvělá umělecká vystoupení od nových účinkujících, jako je Středověká hudba Gothien, skupina historického šermu Arthus Thor, kejklíř Pupa, Sokolnický dvorec Jana Brože, Ninos se Caballos kaskadérské koně, rytířské turnaje pro děti Equites, tanečnice Siderea se středověkými tanci v sobotu, Aventyr se silovou akrobacií v neděli a loutkové divadélko Šneček. Vstupné je pro dospělé 170 a děti: 120 korun. Rodinné pak 450 korun. "Těšíme se na vaši účast a společné prožití nezapomenutelného středověkého víkendu na hradě Loket! Buďte s námi a zapomeňte na čas," říká ředitelka hradu Loket Jana Těžká. Středověké slavnosti purkrabího Půty proběhnou ve dnech 8. a 9. června.