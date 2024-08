Paní Lecjaksová na hradě byla naposledy před cca 10 lety a vzpomíná: „Tenkrát jsem sjížděla řeku a když jsem vyjela lodičkou ze zákruty a vynořil se přede mnou hrad s malebným městem pod ním, tak mi ta krása až vehnala slzy do očí. Na hrad je opravdu jedinečný pohled z vody, ale i jeho samotná návštěva je zážitkem, mám na toto místo moc pěkné vzpomínky. Z tohoto důvodu jsem naplánovala jednodenní výlet vlakem se svým vnukem na hrad Loket.“

"Paní Pavlína si zakoupila vstupenku pro sebe a svého vnuka a prošli hradní branou těsně po poledni. Jubilejní návštěvníky na Lokti vřele uvítala ředitelka hradu Jana Těžká a předala paní Lecjaksové glejt hradní paní, napsaný ve středověkém stylu, opatřený pečetí, jenž opravňuje jeho držitele k návštěvě hradu zdarma během let 2024 či 2025," sdělila ředitelka Hradu Loket Jana Těžká.

Babička s vnukem, kteří hrad navštívili, obdrželi tašku s kresbou hradu od malíře Eduarda Milky a drobnými dárky. V tašce našli také dárkové předměty spjaté s hradem, určené jak pro malé, tak i dospělé návštěvníky. Po převzetí daru popřáli hradu, aby i nadále přitahoval mnoho návštěvníků.

Hrad Loket a jeho zaměstnanci Vás srdečně zvou k návštěvě kouzelného a magického místa, které můžete navštívit denně, včetně svátků, a to do konce srpna od 9.00 do 18.00 (zavírací hodina je v 18.30 hod.), dále od září opět od 9.00 hod. do 16.30 hod. (zavírací hodina je v 17.00), od listopadu pak od 9.00 do 15.30 (zavírací hodina je v zimě v 16.00). Bližší informace naleznete na www.hradloket.cz.