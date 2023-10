Němci už kontrolují na hranicích auta, doklady a provádějí testy na drogy

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na hraničním přechodu Pomezí - Schirding v Karlovarském kraji omezují dopravní značky rychlost všech přijíždějících řidičů. Každý z nich musí zpomalit až na 20 kilometrů v hodině a zastavit u předsunuté hlídky. Ta ho buď pošle dál nebo mu přikáže jízdu na přilehlé parkoviště, kde se musí posádky podrobit kontrole. Tak to vypadá na hranicích poté, co od pondělí 16. října Německo zavedlo stacionární kontroly na hranicích s Českou republikou. "Vozidla si vybíráme namátkově. Co kontrolujeme je na nás," sdělil stručně jeden z kontrolujících německých policistů.

Jak to vypadá na hranicích po zavedení stacionárních kontrol | Video: Cichocki Roman