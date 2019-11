Jsou klienty Sokolovské chráněné, která převzala třicet postižených lidí, když jim hrozilo, že budou bez práce. Nyní mají práce dost, vydělají si víc než jen potřebné minimum a jejich počty se rozrůstají.

„Sokolovská chráněná má v současné době 53 zaměstnanců, pro které shání zakázky. Ještě nedávno hrozilo služebně nejstarším, že skončí bez práce. S jejich hendikepem by velmi těžko sháněli jinou,“ říká starostka Sokolova Renata Oulehlová. Sokolovskou chráněnou totiž provozuje městská organizace Sokolovská bytová.

Lidé dělají jednoduché montáže, pracují v krejčovském oboru nebo mají na starosti zásilkovnu. S tím, jak se rozrůstají, však souvisí i jeden problém. „Nyní sídlí v objektu bývalého Zdraposa, a ten začíná být malý. Navíc jsou v patrech, kde je sice výtah, ale přeci jen hledáme vhodnější prostory. Město oslovilo některé majitele nemovitostí vhodných pro drobnou výrobu, ale zatím bez úspěchu. Budeme se pokoušet dál,“ dodala starostka, která vyzdvihla výbornou spolupráci s úřadem práce. Ideální by pro Sokolovskou chráněnou byla přízemní hala. Ještě vloni přitom třiceti zdravotně postiženým lidem hrozilo, že přijdou po deseti letech o práci. Zaměstnávalo je sdružení Zdraposo, které nesehnalo zakázky. „Bylo to blbý,“ krátce a výstižně zhodnotila období nejistoty jedna ze zaměstnankyň Dana Brožíková. Podle svých slov neví, co by si počala bez práce a lidí, se kterými je zaměstnána.

„Pracuji čtyři hodiny denně. Nevím, kde jinde bych sháněla práci a zda by mi ji vůbec dali. Jsem ráda, že máme práci dál tady a mohu být v kolektivu. Jsem mezi lidmi ráda,“ řekla.

Vedením Sokolovské chráněné je pověřen Erik Klimeš. Při rozjezdu společnosti potvrdil, že se jim podařilo sehnat zakázky z kabelové konfekce manuálně trochu jednodušší, které odpovídají schopnostem zaměstnanců.