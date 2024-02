„Myslím si, že zásluhu na obrovské proměně Hroznětína má fungující zastupitelstvo. Nehrajeme si na politiky, ale pracujeme a snažíme se táhnout za jeden provaz. Když se někomu něco nelíbí, vyříkáme si to a dokážeme si vzájemně naslouchat. Takže většinou dospějeme k maximální shodě, i když se to někdy neobejde bez připomínek a námitek,“ vysvětluje starosta, který na hroznětínské radnici sedí už páté volební období. To první začínal jako uvolněný místostarosta a čtyři další již město reprezentuje jako starosta.