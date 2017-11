I bioodpad je odpad. A kam s ním?

Karlovarský kraj – Jsou města připravena na zákaz skládkování v roce 2024? Kam se směsným odpadem a kam s bioodpadem? Odpad je možné využít například energeticky, jak se tomu děje ve světě.

Možnost skládkovat odpady je mnohde často považována za hlavní příčinu malého podílu recyklace a využití odpadů.

Například v Sokolově vedení města tvrdí, že bedlivě sleduje všechny změny v oblasti nakládání s odpady. Občané zde také navrhují radnici, jak ještě více zlepšit třídění a využitelnost odpadu, který se dá dále použít.

„Příkladem by měly jít školy a jídelny, ale ty stále přistupují často velmi laxně k třídění, například při nakládání s obaly od mléka je to problém. Města zavádějí třídění bioodpadu, tedy kontejnery v ulicích, a tím nemám logicky na mysli možnost odvozu do sběrného dvora. Podle mého laického názoru by situaci určitě prospělo rozšíření stanovišť pro tříděný odpad a zároveň zavedení tzv. pytlového systému,“ myslí si Sokolovák Jiří Korbel.

Podle něj je odpad možné využít energeticky. „Určitě by se našla řada studentů, kteří by rádi pomohli, jen jim dát prostor,“ dodal.

„Město Sokolov spolu s firmou Sotes bedlivě pozoruje všechny změny ve vyhláškách, které se i této oblasti dotýkají. Co se týče nádob na bioodpad, zabývali jsme se aktuální potřebou tyto nádoby umisťovat do ulic našeho města. Musím však také dodat, že poptávka ze strany občanů našeho města po těchto kontejnerech je minimální,“ říká starosta Sokolova Jan Picka.

Město přesto zvažuje i nadále, jestli již nenastala doba tyto kontejnery umístit alespoň do oblastí, kde se nachází větší počet rodinných domů. „Co se týče třídění jako takového, myslím si, že město Sokolov jde v tomto ohledu nahoru,“ dodal Picka.

V Karlových Varech zájem o třídění také stále roste. Město letos rozmístilo 1 280 hnědých popelnic a 149 kontejnerů na bioodpad. Obyvatelům jsou k dispozici zdarma, zatímco město za ně platí dva miliony korun ročně. Přistavené nádoby na bioodpad ale nejsou jedinou možností, jak se ho zbavit. Veřejnosti je k dispozici kompostárna v Žižkově ulici ve Staré Roli nebo sběrné místo na Chebské ulici vedle nádraží ve Dvorech. „Pro příští rok bychom chtěli získat dotaci na pořízení kompostérů, které bychom mohli dlouhodobě zapůjčit lidem. Lidé by mohli bioodpad recyklovat přímo u sebe a rovnou využívat vznikající kompost. Žádost o dotaci jsme podali, momentálně čekáme na vyrozumění o výsledku žádosti,“ řekl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Bioopad mohou už řadu let třídit obyvatelé Chebu, speciální popelnice mohou získat od města zdarma. Cheb navíc před nedávnem požádal o dotaci na kompostéry, kterou se mu podařilo získat. Zájemci z řad obyvatel je tak dostali na pět let do výpůjčky a po této době přejdou zdarma do jejich vlastnictví.