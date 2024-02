Sokolovna Toužim patřila kdysi k jednomu z nejvýznamnějších kulturních stánků na západě Čech. Její provozovatel, majitel hudební agentury Vlny a promotér Vladimír Suchan tam zval ty nejlepší kapely z Česka i Slovenska a jeho podnik se těšil velké popularitě. Své aktivity pak ale promotér nasměroval do Nejdku, Karlových Varů, Lokte a dalších míst nejen v Karlovarském kraji.

Promotér Vladimír Suchan se vrací do ikonické toužimské Sokolovny. | Foto: Foto Daniela Sládková

„Můj odchod z Toužimi nebyl úplně dobrovolný, ale to již odnesl čas. Jisté ale je, že se tam během nadcházejícího víkendu vracím. Uplyne totiž třiatřicet let od prvního koncertu, který jsem tam pořádal, a to je důvod k oslavě. Třiatřicátiny, tedy Kristova léta, shodou okolností letos slaví i slovenská kapela Horkýže Slíže a tak jsem je pozval jako hlavní kapelu,“ vysvětluje promotér s tím, že koncert se koná v pátek od 19 hodin a jako předskokan vystoupí kapela Vypitý Lahváče.

Při svém vzpomínání na začátky promotérské práce popisuje zejména obavy z možných finančních problémů. Uspořádat koncert totiž není levná záležitost a nikdy není jistota, že přijde dostatek hudebních nadšenců. „Byly chvíle, kdy to bylo opravdu těžké a kdy mi takříkajíc nebylo do zpěvu. Vždy jsem se ale snažil udělat vše pro dobrou propagaci a věřil jsem, že lidi přijdou. Byl to trochu život jako na houpačce. Někdy přišel plný sál a bylo vyděláno. Jindy zase přišlo fanoušků tak málo, že jsem byl zklamaný a ve velké ztrátě. Musel jsem proto daleko více pracovat, hledat partnery, sponzory a daleko více přemýšlet o programu,“ vzpomíná na první roky podnikání Vladimír Suchan, který těžké chvíle ustál zejména s pomocí rodiny a kamarádů.

Důležité podle něj bylo neztratit důvěru jak u muzikantů, tak hlavně u jejich manažerů. Když se mu však podařilo získat do pronájmu Kulturní dům v Nejdku, koncerty mohl pořádat také v Lidovém domě ve Staré Roli a v létě se otevřel přírodní amfiteátr v Lokti, bylo téměř vyhráno.

„V tento moment jsem si získal větší respekt a zejména loketský amfiteátr byl pro mnoho kapel lákadlem. Hodně muzikantů si chtělo zahrát na tomto jedinečném místě pod loketským hradem. Z ohlasů kapel jsem začínal tušit, že bych mohl do amfiteátru pozvat i nějakou skupinu ze zahraničí,“ popisuje další posun Vladimír Suchan, který v Lokti hostil například legendární Jethro Tull, Nazareth, The Offspring, Blackmoreś Night, Omegu nebo Sagu. V Karlových Varech pak pořádal koncert německých Scorpions nebo anglických Whitesnake.

V dnešní době se již agentura Vlny nespecializuje pouze na rockové kapely a zdaleka nepůsobí jen jako promotér koncertů. Činnost se podstatně rozrostla a její služby využívají obce i města pořádající různé slavnosti a kulturní pořady, pomáhá s pořádáním plesů a velmi ušlechtilým krokem je charitativní projekt „Pomáhej na hudebních vlnách“ určený na pomoc postiženým dětem z Karlovarského kraje.

„Jsem patriot a dobře vím, že lidé s handicapem to nemají vůbec jednoduché. I proto jsme se rozhodli pomáhat handicapovaným a jsem rád, že do našeho projektu vtahujeme stále více lidí a daří se nám získávat stále více peněz na pomoc,“ dodává majitel agentury Vlny s tím, že „Pomáhat na hudebních vlnách“ budou moci i lidé při zmiňovaném pátečním koncertu v ikonické Sokolovně Toužim.

Daniela Sládková