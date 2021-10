INFOGRAFIKA: Podívejte se, jak jste před čtyřmi lety volili na Sokolovsku

Voliči z Karlovarského kraje do sněmovny v roce 2017 poslaly většinu žen, z pětice zvolených zástupců hned tři, čili 60 %. To bylo nejvíc z celého Česka. Volební účast ale byla nejhorší v zemi. A i tam volební mapu překreslilo hnutí ANO. Ze 133 obcí a měst nezvítězilo pouze v sedmi. I to si můžete připomenout společně s námi. V interaktivní mapě uvidíte, jak hlasovali lidé ve vašem nejbližším okolí.

Rodačka z Hanoje ve Vietnamu Ngoc Thuy Le volila v roce 2017 v Česku poprvé, poté, co dostala české občanství. | Foto: Deník / Drozdík Jiří

Vše o volbách 2017 v Karlovarském kraji najdete zde. Pět nových tváří tváří ze tří různých stran. Tak vypadalo složení zákonodárců z Karlovarského kraje v roce 2017. A všichni byli ve Sněmovně po volbách, které se konaly před čtyřmi lety, nováčkem. Do Poslanecké sněmovny kandiduje 17 stran a hnutí Přečíst článek › Pokud jde o volební účast, skončil Karlovarský kraj na celorepublikovém chvostu. Do urny svůj hlas vhodilo pouhých 52,11 % z 236 250 registrovaných voličů, zatímco v Praze to bylo 67,13 %. Co se okresů týká, nejméně voličů (48,63 %) se volit vydalo na Sokolovsku, nejvíce na Karlovarsku (55,50 %). Výsledky sněmovních voleb 2017 na grafice Deníku.Zdroj: Deník Volební mapu ovládlo ANO Občané Karlovarského kraje do parlamentu před čtyřmi lety poslali pět poslanců: tři za ANO a po jednom za Piráty a SPD. Dostali se do sněmovny v pořadí, v jakém kandidovali, pouze Martin Baxa (ODS) "poskočil" díky kroužkování na první místo kandidátky ODS. Nejvíc preferenčních hlasů dostali v kraji Jana Vildumetzová (7 000) a Dan Ťok (5 014). Pokud jde o celorepublikové výsledky, lidé nejčastější koužkovali Andreje Babiše (48 645). Přes 15 tisíc přednostních hlasů dostali Václav Klaus (ODS), Karel Schwarzenberg (TOP 09), Martin Stropnický (ANO 2011), Ivo Vondrák (ANO 2011) a Dominik Feri (TOP 09). Poslanci zvolení v roce 2017 za Karlovarský kraj:

ANO: Jana Vildumetzová (7 000 preferenčních hlasů), Dan Ťok (5 014) a Věra Procházková (2 685)

Piráti: Petr Třešňák (1 316)

SPD: Karla Maříková (1 391) Prohlédnout si můžete také podrobnější mapu svého okresu: Nestoři a benjamínci kandidátek Karlovarského kraje Nejmladším zástupcem kraje se v roce 2017 stal Petr Třešňák z Mariánských Lázní za Piráty, nejstarší pak Věra Procházková z Karlových Varů za ANO (63 let). Strany v Karlovarském kraji sázejí ve volbách hlavně na poslance Přečíst článek › Nejstarším kandidátem minulých sněmovních voleb byl ve svých 77 letech Aladar Guzanič ze Sokolova (Blok proti islamizaci - Obrana domova). Nejmladšími pak dvaadvacetiletá Diana Marková z Brna (Referendum o Evropské unii) a Dominik Szebényi z Chodova (Strana svobodných občanů). V nadcházejích volbách se jako nejstarší o hlasy uchází 89letá Helena Kodedová z Plzně (Koruna česká), nejmladším kandidátům, Tomáši Brunclíkovi z Plzně (Koruna česká), Milanu Škodovi z Chebu (Zelení) a Lukáši Trabachochovi ze Sokolova (Hnutí Prameny) je 28 let. Přibude ve velké politice žen? Česká republika v současnosti zaujímá až 85. místo ve světovém žebříčku "Ženy v národních parlamentech" (Women in national parliaments) s 22,5 % zastoupením političek v Poslanecké sněmovně a s 16 % v Senátu. Vývoj v zastoupení žen v Poslanecké sněmovně ČR v letech 1996 až 2017.Zdroj: psp.cz, www.padesatprocent.cz O hlasy voličů se před čtyřmi roky v kraji ucházelo celkem 288 kandidátů z 21 uskupení, z toho téměř tři čtrtiny mužů (210, tj. 72,92 %). Žen tedy nebylo ani třicet procent (78, 27,08 %). Letos si ženy o pár procentních bodů polepšily: ze 194 kandidátů (ze 17 uskupení) je 130 mužů (tj. 67,01 %) a 64 žen (32,99 %).