Provozovatelka karlovarského podniku Sklípek Lilina Orbánová je ze závěrů kontrolorů nešťastná. Ti do své správy také uvedli, že tu byl vedle známek po hlodavcích také zanedbaný úklid, že byly nečistoty na stěnách i podlaze a že jsou stropy i stěny poškozeny. "Samozřejmě, že mě to hodně mrzí. Ale jde o sklepní prostory. A co si budeme povídat - potkani jsou v centru města prostě všude. Deratizátory sem zvu každou chvilku. Mám ale zajištěno, aby se nemohli dostat ani do kuchyně ani do restaurace. Co se týče toho nepořádku ve sklepě, tak ten pochází od bývalého nájemce. Přiznávám, že v tomto ohledu jsem mohla udělat více. Už jsme to ale všechno vyklidili," stýská si podnikatelka. Snaží se pravidelně řešit i vlhkost v prostorách, kvůli níž jsou poškozené stropy i stěny. "Oškrábu to, odborně ošetřím a za dva měsíce můžu začít znovu. To je věčný kolorit. Podnikáme zkrátka ve starém, vlhkém domě," pokračuje restauratérka, která doufá, že až v pátek 3. června přijdou inspektoři do Sklípku znovu, už bude moci otevřít. "Všechno jsme dali do pořádku, uklidili, vyklidili, pozvali jsme deratizátora a provedli jsme tu i stavební úpravy," dodala.

To v blízké indické restauraci Saffron zavřeli inspektoři jen sklep, kde se nachází sklad nápojů. Provozovna jako taková omezena nebyla. "Už jsme to dali do pořádku," informoval redakci provozovatel restaurace. Omezení ale do čtvrteční uzávěrky redakce zatím sejmuto nebylo.