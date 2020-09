Do Chodova proto přijel zástupce investora, aby představil projekt lidem. Ti se s ním sešli na místě, kde by se mělo stavět.

„Lidé se zajímali především o konkrétní podobu centra, jeho zásobování, počet parkovacích míst či dobu výstavby,“ říká mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

Podle zástupců investora se jedná o jednopodlažní objekt se zelenou střechou, kde by bylo pět prodejen. Nabízet by mohly drogerii, oděvy či obuv. Zásobování má probíhat pouze dodávkami hlavním vstupem z přední strany. Parkovat v místě by mohlo až 50 vozidel a výstavba má trvat zhruba půl roku. Přesné informace vzejdou až z možného územního řízení a projektové dokumentace.

O tom, zda dům s obchody bude na ploše mezi bývalou restaurací Dukla a městským tržištěm stát, rozhodnou obyvatelé Chodova souběžně s krajskými volbami 2. a 3. října tohoto roku.

„Raději bych zde viděla dětské hřiště pro ty úplně nejmenší děti než nějaký obchoďák,“ říká maminka Kristýna Illesová.

Na stejném místě investor záměr představil už před zhruba třemi lety. Kvůli některým nesouhlasným reakcím na výstavbu nedošlo.