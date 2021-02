Rozhodně nemá vůbec žádný problém, že se Sokolovsko uzavřelo. Chce už začít normálně žít a jen striktní omezení je podle ní v současné době jediné řešení.

"Souhlasím s uzavřením, snad to konečně lidem dojde, kam jsme se dostali. Mám zprávy od zdravotníků z nemocnic. To je strašné, co se tam děje. Pokud nezačneme u sebe, nezlepší se to," pokračuje obyvatelka Lokte.

Sama přitom pracuje jako administrativní zaměstnankyně v jedné větší firmě v Karlových Varech. Většinu času ale nyní tráví doma na homeofficu. "U nás v práci je hodně covidních, někteří z nich mají těžký průběh. A když je to tedy možné, pracuji z domova. Teď už tam budu jezdit opravdu minimálně," poznamenává.

Dřív pro lockdown nebyla, nyní změnila názor. Domnívá se, že uzavřen by měl být ale i karlovarský okres. "Nejde jen o přetížené nemocnice, ale i o mé děti. Chci, aby začaly už normálně žít, měly kroužky a přestaly se poflakovat doma. Když vidím, kam spějí, je mi do breku. Můj patnáctiletý syn měl docela dobře našlápnutou sportovní kariéru, a to je teď pryč," konstatuje. "Ano, i naše rodina trochu nařízení obcházela. S partou známých jsme se jednou týdně sešli a podnikli výlet do přírody. Po dnešním uzavření okresu nám došlo, že jsme byli nezodpovědní a společné výlety si necháme až na chvíli, kdy bude zase lépe."