"Kamerové body hlídají porušování zákona, ale také šest parkovišť, která jsou tím pádem střežená. Lidé si je mohou on-line prohlédnout i z pohodlí domova. Dále sledujeme pět základních škol a dění před nimi a také máme 40 kamer v bytových domech. Sledovat všechny kamerové body nonstop 24 hodin je náročné a proto některé z kamer umí pracovat samy. Jsou to zejména ty na parkovištích. Kamery sledují i žebrající či povalující se bezdomovce a na místo pak vyrážejí hlídky strážníků," říká velitel městské policie Petr Kubis.

V prozatím posledním průzkumu věnovaném pocitu bezpečí bylo v Sokolově osloveno 400 lidí od 15 let. Nejcitlivějším společenským problémem je podle dotázaných obchod s chudobou. Následuje politická situace a kriminalita. Oproti průzkumům z let minulých naopak kleslo znepokojení z nezaměstnanosti.

„Že lidé vnímají obchod s chudobou jako velký problém, to byla pro nás zajímavá informace. Patrně se o tom hodně mluví, ale také se to asi projevuje každý den na ulicích a v bytových domech. Jinak se v průzkumu opakují stejné věci, ať už jde o problematické skupiny nebo problémové lokality,“ uvedl Kubis.

Město se s negativními jevy snaží bojovat. Neposílalo do vytipovaných lokalit jednu ze sociálních dávek na bydlení. To jim však Ústavní soud letos zakázal.

Zajímavé byly i odpovědi lidí, jaké konkrétní kriminality se bojí. Odpovídali, že znásilnění či vražda je trápí velice málo. Strach mají z uživatelů drog, vandalismu, podvodu či napadení. K lokalitám, kde lidé pociťují strach, přibyla nová. Kromě známých, jako je vlakové nádraží, autobusový terminál či okolí kina Alfa, jsou to i parky. Podle Kubise pocit bezpečí vypovídá v mnoha ohledech lépe než statistika kriminality.

„Líbí se mi, že zastupitelé byli vyzváni, aby spolu se strážníky navštěvovali problémové části města. Na vlastní oči by viděli a slyšeli, co se děje, a jednali by podle toho,“ říká Lenka Chuchlová.

Velkým pomocníkem jsou i kamerové body. Dříve snímaly jen sociálně vyloučené lokality. Dnes je to už téměř celé město. "Ve večerních hodinách probíhá v lokalitě u nádraží distribuce drog. Zaznamenali jsme za určitý časový úsek 100 lidí a 108 vozidel při této nelegální činnosti. Hrajeme šachy, přesouvají se z místa na místo. Akci jsme nazvali pracovně Očista. Zároveň upozorňuji, že městská policie nemá kompetence na to, aby vyšetřovala tuto nelegální činnost," konstatuje Kubis.

Kamery podle něj přibydou i u obchodního centra Michal. Tam se podle místních i strážníků dějí věci. Další bude na pěší zóně vedoucí podél sídliště Vítězná. I tam prý dochází k narušování veřejného pořádku.

V loňském roce zaznamenala linka městské policie 3600 volání. V současné době má policie k dispozici 23 strážníků a osm asistentů prevence kriminality. Ještě jedno místo strážníka se jí nedaří obsadit. Podle velitele MP adepti většinou neuspějí u psychotestů. "Příští rok bychom chtěli navýšit stav o další dva lidi, ale vše bude o financích," dodal Kubis.