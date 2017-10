Jaký bude osud školy po rekonstrukci?

Horní Slavkov – Základní škola v Nádražní ulici v Horním Slavkově musela letos vyklidit druhou, tzv. žlutou budovu, kterou využívala. Statik nedoporučil její další používání.

Žlutou budovu, kterou využívala, musela ZŠ v Nádražní ulici letos přestěhovat do druhé, tzv. zelené školy.Foto: Deník / Žippaiová Lucie

Škole se tak dost zkomplikovala situace. Po rekonstrukci, k níž dojde, navíc město přemýšlí o tom, jestli objekt škole vrátit, nebo ho využít jinak. My ho nutně potřebujeme, říká ředitel. Dětí ale ubývá, oponuje radnice.

„Chtěli jsme na budově opravit fasádu, která praskla. Pozvali jsme si proto statika, aby nám řekl, jaká udělat opatření, aby nepraskla i ta nová,“ vysvětlil starosta města Alexandr Terek. Statik však další používání budovy nedoporučil, čímž řediteli značně zkomplikoval situaci.

„Byly tam čtyři třídy 1. stupně, dvě oddělení školní družiny, cvičná kuchyňka, kabinet školní družiny a kabinet 1. stupně plus sborovna. To všechno jsem musel sestěhovat do jedné budovy,“ vyjmenoval ředitel školy Karel Bernard. Zrušit tak musel odborné učebny a jeden kabinet, další pak sestěhovat dohromady, v počítačové učebně musí být rovněž kmenová třída. „Ještě je v původní budově knihovna 1. stupně, tu musíme dořešit,“ poznamenal. První dvě třídy se přestěhovaly do zahájení školního roku, zbytek pak v průběhu čtrnácti dní v září.

Budovu tedy čeká rekonstrukce. Z pohledu radních se jedná o dominantu města, přestože už nespadá do městské památkové zóny. Radnice nemá v úmyslu budovu bourat. „Určitě budeme dělat vše pro to, aby dům nezmizel. Budeme hledat finanční prostředky na práce, které jsou tam nutné. Hrubý odhad je 20 až 30 milionů,“ slíbil starosta Terek.

Současně tu ale vyvstala další otázka. Jaké bude další využití budovy po rekonstrukci? Demografická data jasně ukazují, že dětí ubývá. Kapacita ani jedné ze dvou slavkovských škol naplněná není. Radnice se tak bude zabývat otázkou, jestli budovu dál využívat pro školní účely. „Ty prostory mi jednoznačně chybí,“ říká ředitel. „Jestli mám 17 dětí ve třídě, nebo 30, prostory potřebuji pořád stejné, počet tříd se nemění. Potřeboval bych i třetí družinu, ale nemám ji kam dát. Jak mám nafouknout školu, když už dneska mám všechno zaplněné?“ ptá se. Jak dodal, proti zrušení druhé budovy, nebo eventuálnímu sestěhování škol se zvedla i velká nevole z řad rodičů i učitelů.

Definitivní rozhodnutí ale zdaleka nepadlo ani na radnici. „Je to zatím prvotní otázka. Můžeme dojít i k tomu, že to bude dál sloužit jako školní budova. Pracujeme s oběma variantami,“ potvrdil starosta Terek.

Škola v Nádražní ulici letos oslavila 60. výročí a od samého začátku k ní, podle slov ředitele, patří i žlutá budova.