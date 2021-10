„Ještě mi vlastně nedochází, co se stalo. Starostové jednoznačně dokázali, že jsou jednou nejdůvěryhodnějších stran v republice. Je mi trošku líto toho propadu na těch přibližných patnáct procent. Když ale zhodnotím starostenských klub, tak bude mít ve sněmovně třetí největší poslanecký klub. To je bezpochyby velký úspěch Vítka Rakušana,“ říká překvapeně.

Nový poslanec hodnotí budoucnost pozitivně. „Prognózy jsou dobré, protože se SPOLU teď dáváme momentálně 107 mandátů. Nejlepší zprávou je, že Andrej Babiš nebude už v čele státu, další pozitivní záležitost je ta, že poprvé v historii neprošli komunisti, což je pro mě veliký úspěch, “sděluje.

„Všem, co se podíleli na mé kampani musím poděkovat, protože je to skupinový úspěch. Neberu to jen za svůj. Také chci poděkovat svým oponentům, protože tím, že do mě stříleli, tak mě vlastně posílili a já budu doufat, že důvěru ve mně vloženou nezklamu.“ uzavírá Jan Kuchař.