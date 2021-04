Novým předsedou Mikroregionu Sokolov – východ, jehož členy jsou města a obce ze Sokolovska i Karlovarska, se stal Jan Picka. Ve funkci vystřídal Patrika Pizingera z Chodova.

Jan Picka při debatě se Stanislavem Křečkem a Renatou Oulehlovou (zprava). | Foto: Deník/Roman Cichocki

Svazek není ničím novým, funguje již několik let. Většina lidí ho ale vnímá jen jako pouhé formální seskupení měst a obcí. A právě to chce nový předseda změnit. Mikroregiony vznikají kvůli společnému prosazování zájmů obcí a místních komunit s cílem dosáhnout změn. Obce spojuje do mikroregionů především společný zájem na obecném rozvoji území. Nový předseda nastínil jakým směrem se budou ubírat.