Světoznámá reality show Survivor se potřetí vrací na české obrazovky. Mezi soutěžícími je i zástupkyně Karlovarského kraje, sportovní instruktorka Jana Zicklerová ze Sokolova, která patří do kmene Lovců, který má modrou barvu.

Jana Zicklerová ze Sokolova. | Foto: TV Nova

První díl reality show Survivor Česko & Slovensko vyšel už minulý týden na streamovací službě Voyo a 5. března bude uveden na přímo na TV Nova. O vítězství mezi sebou bojují dva týmy, ve kterých je dohromady čtyřiadvacet soutěžících. Mají za úkol přežívat v divočině.

V průběhu soutěže se konají soutěže o odměny, například o jídlo, kterého mají soutěžící od samého začátku vždy velmi málo, a hlavně o imunitu. Její výhra danému týmu zaručí přežití do dalších dnů. Naopak ten kmen, který prohraje, jde na kmenovou radu, kde je jeden soutěžící vyloučen.

Letos jsou soutěžící rozděleni na tým Titánů a tým Lovců. Právě mezi Lovci je i Sokolovačka. O výhru 2,5 milionu korun se uchází Jana Zicklerová, dvaapadesátiletá sportovní instruktorka. Ve volném čase ráda sportuje, věnuje se dceři a velmi ráda cestuje. Právě odloučení od dcery bude Jana podle svých slov zvládat dobře. "Studuje totiž na vysoké škole, takže ji moc nevídám. Jako největší překonání limitu pro mě bylo, když mi před dvěma lety zemřel manžel. Musela jsem se s tím hodně poprat," říká Jana.

Pro samotný Survivor se cítí dobře hlavně po fyzické stránce. Také sociální hra má podle jejich slov na dobré úrovni a sama sebe označuje jako empatického člověka. "Zvládnu hlad i nepohodlí velmi dobře. Mojí strategií je na tom ze začátku fyzicky velmi dobře a být platným členem pro tým. Chci také navázat velmi úzké kontakty v sociální hře a následně se trošičku stáhnout do pozadí, protože jsem jinak vůdčí typ. Nechat to volně plynout a až bude čas, vystrčím růžky. Vždy říkám, co si myslím, jsem velmi upřímný člověk. Co řeknu, to platí. Finanční výhra pro mě není úplně ten hlavní bonus. Já chci vyhrát tu soutěž, prostě originál," uvedla Jana v medailonku, který s ní natočila TV Nova.

Tropický ráj se opět pro skupinu soutěžících změní v noční můru, ve které budou muset bojovat nejen s nedostatkem jídla a pohodlí, ale hlavně mezi sebou. Vítěz si odnese pohádkovou výhru ve výši 2 500 000 korun a role moderátora se opět ujal Ondřej Novotný.

