Ještě v osmadevadesáti letech Jarmila Grycová ze Sokolova okopávala záhonky u svých milovaných květin a nikoho jiného z rodiny k té práci nepustila. Celý život miluje sladké, ale pochutná si i na vepřové se zelím. Výjimečně si dá i svůj oblíbený likér. V pondělí 11. března oslavila úctyhodných 100 let a přestože už jí dělá pohyb potíže, je na svůj věk velmi vitální. Poslední tři roky ale už dojíždí na dialýzu v Sokolově do tamního Dialyzačního střediska. Návštěvu tam měla naplánovanou i v pondělí, v den stých narozenin.

Oslava paní Jarmily Grycové v dialyzačním středisku | Video: Cichocki Roman

Čekalo ji tam překvapení v podobě dortu, květin, zákusků a gratulantů z řad pacientů, personálu i ostatních lidí. Paní Grycovou to velmi dojalo a slzy štěstí jí stékaly po tváři. "Jsem dojatá. To není možné co se tady děje, jsem slavnější než prezident. Tolik dárků a já pro ně nic nemám," řekla oslavenkyně. A shrnula i to, jak se cítí. "Už nemám tolik síly jako dřív, neuzvednu ani svoji milovanou kočku Báru, když ji chci pochovat. Ale ona si ke mě najde vždycky cestu a vyskočí za mnou. Ale jinak mě nic nebolí, cítím se dobře. Akorát je mi teď do breku. Sestřičky na dialýze jsou na mě velmi hodné. Recept na dlouhověkost žádný nemám, mám ráda lidi a všechny zdravím," dodala. I Deník se připojuje ke gratulantům a přeje paní Jarmile Grycové hodně štěstí a zdraví do dalších let.

Oslavenkyně pochází z Kaznějova na Plzeňsku. Za mladých let tam pracovala jako prodavačka a potkala tam svou životní lásku. Její manžel tam byl totiž na vojně a k paní Jarmile do obchůdku chodil nakupovat. Do Sokolova přišli v roce 1958.

CHKO Krušné hory nechceme. Starostové nechtějí další omezení, chtějí rozvoj

"Maminka bydlí s námi v rodinném domku a celý život milovala práci na zahrádce. To bylo její a mě k tomu nechtěla pustit. Má ráda také zvířata a ke kočce by chtěla pořídit ještě psa," smála se její dcera Zoja Strmisková. Jak potvrdila, maminka je stále vitální, ale před dvěma lety si zlomila krček. "Po operaci už musela omezit pohyb a vozíme ji na vozíčku. Narozeniny jsme ale oslavili ve velkém a na oslavě nám zahrála i naše rodinná kapela. Maminka má dvě děti, mě a mého bratra. Má také šest vnoučat a stejný počet pravnoučat. Miluje celý život sladké s kafíčkem, do kterého si dává dvě kostky cukru. Má ráda také zelí a k němu vepřovou a knedlík. Je stále vitální a ještě když šla do důchodu tak chodila na brigády do pekárny," uzavřela dcera Jarmila.