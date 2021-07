Letní školy západočeské univerzity brzy přivítají první letošní účastníky. Jako první zahajují 12. července své kurzy Mezinárodní letní jazyková škola a letní škola Homo Economicus. Připravena je ale také letní škola elektrotechniky JuniorFEL a kurzy zaměřené na kybernetiku, informatiku, nanomateriály nebo mechaniku. Letošní novinkou je letní škola geomatiky GeoCamp.

Západočeská univerzita chystá letní školy. Ilustrační foto.. | Foto: ZČU

Na Ústavu jazykové přípravy ZČU tak probíhají poslední přípravy před začátkem 31. ročníku Mezinárodní letní jazykové školy. Uskuteční se od 12. do 30. července. Zájemci mohli v letošním roce opět vybírat z kurzů angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, čínštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka, ve všech jazykových úrovních. Uskuteční se tak třítýdenní a týdenní kurzy angličtiny a týdenní kurzy němčiny, italštiny a španělštiny. "Děti organizátoři opět přivítají v několika skupinách v oblíbených dvoutýdenních kurzech angličtiny pro žáky 6–15 let i v týdenním kurzu francouzštiny pro děti, který se letos bude konat vůbec poprvé v historii Mezinárodní letní jazykové školy. Pobytový kurz pro děti se také opět po dvou letech vrací do Nečtin a v posledním červencovém týdnu tak tamní zámek ožije angličtinou," vysvětlil Pavel Korelu ze ZČU.