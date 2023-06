Někdy stačí velmi málo. Třeba když učitel nechá děti si na vlastní kůži vyzkoušet zajímavý pokus, používá příklady z praxe a podporuje rozvoj přirozené zvídavosti dětí.

Je řada pedagogů, kteří vyučují jinak. Napomáhá jim i Elixír do škol | Video: Roman Cichocki

To má často zásadní vliv na to, zda se žáci budou technickým oborům vyhýbat, nebo je začnou vyhledávat, budou je bavit a třeba se rozhodnou je dále studovat. Je prostě řada pedagogů, kteří vyučují jinak. Jedním z projektů, kteří takovéto učitele podporují, je Elixír do škol. Podporují ty, kteří mají chuť učit poutavou formou, aby žáky škola bavila a více se skutečně naučili. Podporují takové kantory, kteří se chtějí sami učit a sdílet zkušenosti s dalšími kolegy.

Jedním z takových míst, kde se potkávají, je základní škola ve Skalné na Chebsku. "Na naší základní škole probíhá jednou měsíčně setkání Digi centra. Pod hlavičkou neziskové organizace Elixír do škol, která působí po celé republice, pomáhá k rozvoji učitelů v oblasti ICT, chemie a fyziky. Naše Digi centrum vzniklo v loňském školním roce jako osmé v republice. Službu nabízíme všem pedagogům z okolních škol, kteří se v oblasti ICT chtějí vzdělávat," říká Martina Turečková, ředitelka základní školy ve Skalné.

Jsou děti, pro které je například fyzika strašákem a berou ji jako jeden z nejméně zajímavých předmětů. Nejčastěji se to týká žáků, kteří se ve škole setkali jen s výukou typu "otevřete si učebnici, udělejte si výpisky a naučte se to zpaměti". Na druhou stranu je řada učitelů, kteří vyučují jinak. Fyzika je zkoumání okolního světa, ne biflování pouček. Pokud dětem probíranou látku přibližujete na praktických jevech, se kterými se běžně v životě setkávají, fyzika jim je bližší a mají k ní lepší vztah.

Při jednom ze setkání bylo například možné vidět zpestření výuky. Učitelé v něm v zajímavém kvízu, který připravila jejich kolegyně, pomáhali Harrymu Potterovi a jeho přátelům. Během elektronického kvízu museli vyplnit zábavnou formou řadu početních úkonů. Nechyběla ani malá zkouška ze znalostí češtiny. Pedagogové pracovali s monitorem, mobilem, tabletem, skenovali QR kódy a poté museli z lavic do vedlejší místnosti, aby naprogramovali jednoduchou formou jezdící hračky, které pomohou osvobodit jejich oblíbené postavy ze světově známé ságy o čarodějích z Bradavic. Zdokonalovali se tedy ve věcech, které jsou dnešním dětem blízké a které ovládají mnohem intuitivněji, než řada dospělých.

Regionální centra jako to ve Skalné, jsou prostorem, kde se setkávají kantoři v regionech a pod vedením zkušeného kolegy sdílejí své zkušenosti a učí se navzájem. Učitelé si tam mohou přijít pro příklady dobré praxe, praktické nápady do výuky, podporu od kolegů, pozitivní energii, pomůcky. Účast je dobrovolná, zdarma a přidat se může kdokoli, kdo má zájem se něco nového naučit nebo předat zkušenosti dalším kolegům. V centru si prý na fyziku, technologie a chemii opravdu sáhnou a dobijí baterky.