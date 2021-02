Policisté si namátkou vybírali auta a na obligátní otázku kam jedete, slyšeli v drtivé většině odpověď do práce. U některých řidičů jim toto ústní prohlášení stačilo, jiní se museli prokázat nějakým dokumentem. Auta popojížděla v koloně plynule a opačným směrem nebyly dopoledne fronty téměř žádné.

Policisté se snažili dopravu co nejméně brzdit a řidiči v klidu odpovídali na jejich otázky i výzvy v případě předložení dokumentů.

"Zdržení minimální, chápu, že policisté plní jen rozkazy. V noci jim to rozhodně nezávidím, přes den při stávajících mrazech alespoň svíti sluníčko," říká jeden z kontrolovaných řidičů na dálnici D6 nad obcí Hory. Kontroly budou probíhat nonstop. Na noc budou kontrolní body na dálnici osvětlené a spolu s dopravním značením dobře viditelné.

Na hranicích s Německem slyšeli policisté stejnou odpověď a to ve všech případech. "Jedeme do práce," hlásili pendleři." Tématem diskuzí mezi policií a řidiči byly i případně zavřené hranice od pondělí. Někteří z řidičů to v současné době ještě řeší, jiní byli nad věcí. "Už se nemůžu dočkat. Dnes naposledy a pak budu doma na 60 procentech," uvedl v pátek jeden z pendlerů mířící do Saska.