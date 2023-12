Na horách panuje optimální zimní počasí, které díky příznivým sněhovým podmínkám láká návštěvníky nejen do lyžařských středisek, ale také k různým zimním sportům či turistice.

Jedete do Krušných hor? Policisté upozorňují na rizika, buďte opatrní | Foto: Foto: PČR

Aktivity jsou to bezesporu krásné, ale při nedodržení bezpečnostních opatření se z nich mohou stát situace nepříjemné, či dokonce nebezpečné. Jak tedy zabránit tomu, aby se dovolená nebo výlet neproměnily v noční můru? Pojďme si připomenout pár preventivních rad:

Povinná zimní výbava

Již od 1. 11. platí zákonem stanovená povinnost použít zimní pneumatiky. Až se ale budete chystat do hor, myslete na to, že se může stát, že kvůli vrstvě sněhu či ledu v určitých oblastech a terénech nebudou ani hlubší vzorky pneumatik stačit. Navíc se mohou vyskytnout místa, kde bude bez užití řetězů průjezd zakázán. Doporučujeme proto zvážit zakoupení zimních řetězů a jejich přibalení na cestu.

Snížená viditelnost

Vzhledem k brzkému stmívání a pozdnímu rozednívání upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu na užití reflexních prvků zejména při pohybu na vozovce. Pokud se vydáte na trasu pro běžkaře, nepochybně budete potřebovat i světlo, kterým si posvítíte na cestu.

Lyžařská střediska a vlastní bezpečnost

Důvodem většiny zimních návštěv hor jsou bezpochyby lyžařská střediska. Na lyže si nezapomeňte připravit vhodnou výbavu a oblečení, aby nedošlo k zbytečné újmě na zdraví. Helma a zateplené oblečení by tak měly být samozřejmostí.

Chránit si svůj majetek

Neparkujte na místech, která nejsou označena jako parkoviště. Vystavujete se tím nejen pokutě, ale také vloupání do vozidla. V odstaveném vozidle nenechávejte žádné cennosti ani osobní věci. Pokud máte možnost vícero zabezpečení vozidla (zamknutí přihrádek, volantu apod.), využijte je.

Opatrnost na silnicích

Díky větší vrstvě sněhu a jeho ztíženému odklízení jsou vozovky zdánlivě užší. To může v provozu vyvolávat problém v podobě kolon, zapadávání vozidel apod. Na sněhu a ledu také dráha vozidel a jejich pohyb na vozovce není stabilní. Je potřeba tuto skutečnost vzít v potaz a přizpůsobit způsob jízdy těmto podmínkám.

Ohleduplnost

Vzhledem k výše uvedeným informacím velmi žádáme o ohleduplnost každého návštěvníka hor. Pokud se rozhodnete své vozidlo odstavit na vyhrazených místech, vždy myslete na to, aby nepřekáželo ostatním účastníkům silničního provozu, údržbě silnic či složkám IZS.

Během celé zimy můžete na různých místech v blízkosti lyžařských středisek potkat policejní preventistky z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Návštěvníky zde budou pomocí informačních letáčků upozorňovat, aby ve svých vozidlech nenechávali nic, co by zbytečně lákalo zloděje a také na to, co dělat, kdyby se staly obětí zlodějů. Tento letáček mají přeložený i do německého jazyka, neboť poměrná část turistů je i ze sousedního Německa.

Důležité je také být vidět, a proto preventistky v rámci preventivních akcí budou návštěvníkům rozdávat různé reflexní prvky jako např. reflexní pásky, fluorescenční nálepky pro děti např. na jejich lyžařské helmy aj.

Policisté přejí příjemný pobyt na horách bez zbytečných nepříjemností.

Zdroj: Policie ČR, Zuzana Churaňová