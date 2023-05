"Děti dostanou svoji porci a pokud budou chtít přidat, musejí si připlatit. To samé za saláty, dezerty. Takže oběd, který nyní stojí 35 korun může stát třeba 50 nebo 60. Skočí dnešní běžní praxe, že si děti mohou přidat téměř vždy. Kvůli zanedbání a přehlížení potřeb školních jídelen je nyní potřeba velkých investic. Celé roky byly prováděny jen nejnutnější opravy. A tak, aby se nikdo nemusel starat, předá se celé stravování soukromé firmě. Proč, když školní stravování nesmí být ze zákona výdělečné. Nikdo se neptá, prostě rozhodli o nás bez nás," píše se mimo jiné v dopise.

"Petice je od A až do Z jedna velká lež," tvrdí starosta Sokolova Petr Kubis. Místostarosta Sokolova Jan Picka, který má školství na starosti, souhlasí a řadu věcí hned vyvrací. "I já tvrdím, že je to lež. Jde o velkou manipulaci s lidmi. Mluvili jsme s vedením našich škol. Chceme systém prezentovat, konzultovat s ostatními, přijede firma, která chce vařit. Vysvětlí každému rodiči vše, na co se ohledně stravování zeptá," říká Picka.

V Chodově rozhodli o sloučení dvou škol. Jednání zastupitelů bylo bouřlivé

Zároveň nastínil informace o firmě, která má o školní stravování zájem. Dojde podle něj k rozšíření nabídky jídel. Hlavní jídlo bude možné vybrat ze tří možností oproti dosavadní jedné. Výběr bude i ze dvou až tří nápojů. Pokud se rodič přihlásí do aplikace, může si spolu se školákem vybrat jídlo na celý týden. Kontrolovat lze v aplikaci i odběr jídla. Argumentuje se také degradací jídla po převozu. Dnešní moderní technologie tomu podle firmy ale zabraňují. Podle vedoucí odboru školství sokolovské radnice Barbory Bardonové si na převoz v současném systému stěžují rodiče. "Nejsou spokojeni," uvádí.

"Nabízejí i zdravé svačinky včetně veganské stravy. Mají nutriční specialistku i hygienika. Pět korun z jídel pro veřejnost dají provozovateli na energie. Ředitelům ubyde starostí s provozem jídelen a kuchyní. A co nám zaručili jako první, bylo, že nikdo ze současných zaměstnanců nepřijde o práci," dodává Picka.

A co se cen týče, pro první stupeň by byla cena oběda 37, pro druhý 39 a pro cizí strávníky 85 korun. Dnes stojí nejlevnější z nabídky obědů 35 korun.

Smlouva by byla uzavřena na 10 let s půlroční výpovědní lhůtou. zařízení, které firma nakoupí, každoročně odepisuje. Společnost slíbila investovat do stravování a zázemí osm milionů korun. Pokud by vaření zůstalo v režii města, jen na 1. základní škole by muselo jít do rekonstrukce kuchyně či jídelny 20 milionů korun. Firma slibuje i velký sociální program pro zaměstnance. Podle vedení města má společnost 236 jídelen na základních i mateřských školách v ČR. Nejbližší je v Ostrově, kde působí 15 let.

"Umějí to. V žádném případě, ale není ještě nic rozhodnuto. Nyní zvažujeme argumenty a poté se rozhodnou radní, zda toto stravování doporučit. Konečný verdikt pak vynesou zastupitelé města," uzavírá Kubis.