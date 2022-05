„Svolat mimořádné zastupitelstvo je právo každého klubu, pokud k tomu získá dostatek podpisů zastupitelů. V této velmi komplikované a vůbec ne černobílé věci mi to nepřijde prozíravé, je to problematika, která by se měla držet od politických soubojů co nejdále,“ uvedl hejtman.

Třísettisícovou půjčku pro Wittnerovou, která se s gymnáziem soudí už čtvrtým rokem, na posledním jednání zastupitelé neodsouhlasili. Podle krajské koalice by nepostupovali podle zákona. „Je třeba dostát pravidlům požadovaným legislativou,“ zdůraznil zastupitel Pavel Čekan (Místní). Rada kraje půjčku projednala, nicméně nepřijala žádné usnesení. „Konečné rozhodnutí je na zastupitelstvu,“ dodal hejtman Kulhánek.

Krajští zastupitelé se věnovali pracovněprávnímu sporu mezi učitelkou a gymnáziem na minulém zastupitelstvu téměř čtyři hodiny. Debatu, v níž především hnutí ANO kritizovalo neschopnost vedení kraje roky trvající kauzu vyřešit, případně odvolat ředitele.

Učitelka Wittnerová totiž výpověď kvůli své nekvalifikaci napadla u soudů a ty jí šestkrát, byť pokaždé v jiné podstatě věci, daly za pravdu. Vedení školy ale trvalo na svém a soudní rozsudky rozporovalo také. Neúspěchem skončil i pokus školy o smír a Wittnerová nakonec obdržela výpověď pro nadbytečnost, což dala také k soudu. Právní bitva mezi ní a školou tak pokračuje i nadále, což je podle Wittnerové psychicky i fyzicky náročné a finančně strádá. Na to poukázalo hnutí ANO, které se snažilo diskuzi ukončit návrhem, aby Wittnerové kraj jako finanční výpomoc poskytl bezúročnou půjčku ve výši tří set tisíc korun, splatnou do čtyřiadvaceti měsíců, s měsíčními splátkami 12,5 tisíce koruny, ovšem s termínem až po ukončení soudních sporů. Nechuť krajské koalice půjčku odložit o měsíc, tedy projednat ji na dalším jednání krajského zastupitelstva, pak zastupitelé hnutí ANO ostře kritizovali. Krajská zastupitelka a místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová označila tento postup za nelidský a následně pak hnutí ANO navrhlo k tomuto bodu svolat mimořádné jednání krajského zastupitelstva na pondělí 30. května od 16 hodin.

Podle Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) pokud kraj není sám schopný tento problém vyřešit, tak jiná možnost nezbývá. „Důrazně však říkáme, že naším cílem není řešení sporu mezi učitelkou a ředitelem. To, co chceme, je, aby kraj poskytl návratnou půjčku ženě, která se dostala do složité životní situace jeho vinou. Zvláště pak v situaci, kdy všechny dosavadní soudní rozsudky naznačují, že právo je na straně paní učitelky Wittnerové,“ zdůraznila. Na dotaz, jak by vedení kraje mělo při řešení tohoto sporu postupovat, uvedla, že pokud se potvrdí, že se ředitel choval v rozporu se zákonem, tak musí být logicky připravený nést odpovědnost. „Nelze to bagatelizovat už proto, že již nyní kraji byla prohranými soudními spory způsobena několikamilionová škoda. Vedení kraje mělo mít podle nás již dávno na stole právní rozbor celé věci a podle něj se zachovat. Bez této analýzy těžko předjímat to, jak mělo vedení kraje vůči řediteli školy postupovat,“ doplnila.

Právě bývalá koalice vedená hnutím ANO v roce 2020, kdy spor už existoval, ředitele Widže ve funkci znovu potvrdila. „V roce 2020 přece nemohl nikdo tušit, jak se bude dál spor vyvíjet. A ani to, že tato kauza bude trvat čtyři roky. Je myslím logické, že ředitel školy má plné právo si vybrat své spolupracovníky, ale vše musí probíhat podle platné legislativy a předpisů. Nyní je již evidentní, že ředitel školy nechce tento problém aktivně řešit, a to je problém. Jen připomenu, že v roce 2020 se do výběrového řízení na ředitele přihlásil pouze jeden uchazeč a vedoucí školského odboru paní Havlová ho doporučila radě kraje ke schválení,“ upozornila Jana Mračková Vildumetzová.

Jana Mračková Vildumetzová: Kauzu musí řešit i vedení kraje

Spor angličtinářky Dany Wittnerové s vedením gymnázia Sokolov o neplatnost její výpovědi pokračuje už čtvrtým rokem a konec je stále v nedohlednu. Opoziční hnutí ANO je proto přesvědčeno, že kauzu musí řešit i Karlovarský kraj. S dotazem, jak hodnotí hnutí ANO postup vedení současné krajské koalice se Deník obrátil na krajskou zastupitelku a místopředsedkyni sněmovny Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO).

Jak by nyní postupovalo hnutí ANO?

Jsme přesvědčeni, že je nutné kauzu řešit z pozice vedení kraje. To nekoná, pirátský radní pro školství Jindřich Čermák je jedním z nejslabších článků této koalice a na každém zastupitelstvu to otevírá zastupitel Josef Janů (v minulosti za Pirátskou stranu), popřípadě je kauza otevřena žádostí o vystoupení z řad občanů. Proto, když už je to na zastupitelstvu po několikáté, kraj s tím pořád nic nedělá a dělat nechce, paní profesorka je ve složité ekonomické a životní situaci, tak jsme přišli s návrhem, že do vyřešení sporu bude paní profesorce poskytnuta návratná finanční výpomoc, kterou následně dle smlouvy kraji vrátí.

Jaký je váš názor na odmítnutí poskytnutí půjčky některými koaličními zastupiteli na minulém krajském zastupitelstvu?

Po návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky začal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN), úředníci i další koaliční politici vymýšlet nejrůznější překážky, proč nešťastné ženě nelze pomoci. Nejdřív bylo řečeno, že Dana Wittnerová nepodala žádost o půjčku. Ta ji ihned přímo na zasedání pondělního zastupitelstva sepsala a podala. Následně se objevil problém s tím, že nelze poskytnout půjčku fyzické osobě. I toto jsme vyřešili a čekali, že se v sále konečně zvedne les rukou a všichni finanční pomoc neprávem propuštěné učitelce schválíme. To se ale bohužel nestalo a nastal další problém. Tím byla smlouva, kterou musí schválit zastupitelé. Jenže smlouvu nebyl nikdo schopen a hlavně ochoten připravit. Když jsme žádali, aby byla smlouva vyhotovena během jednání zastupitelů, kteří by ji v závěru svého zasedání schválili a půjčku Daně Wittnerové poskytli, přišel nesouhlas členů vládnoucí koalice. Nakonec veškerou snahu pomoci poškozené ženě shodila ze stolu. Je to obrovská ostuda, lidská lhostejnost a nepochopitelná arogance moci. Proto jsme iniciovali svolání mimořádného krajského zastupitelstva a je tak možnost finanční pomoc Daně Wittnerové dořešit.