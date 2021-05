Osvoboditelům přijeli osobně položit květiny jako poděkování. A jak je u nich zvykem, přijeli stylově v dobových uniformách i s vojenskou technikou. Jedním z přítomných byl i Václav Moulis, který se může pyšnit svým vozem, jímž je Jeep Willys z roku 1943.

"Než jsme se k jeepu dostal já, prošel několika rukama. Hned po válce sloužil u kynšperských lesů. Poté změnil několik majitelů, než nakonec skončil u mě. Vlastním ho od roku 1983," říká Moulis. Po koupi byl vůz v žalostném stavu a sběratele stálo mnoho úsilí dát ho schopného stavu. Ten jezdí na podobné srazy nejen do Kraslic nebo Plzně, ale jeho jeep se proháněl i po slavné pláži v Normandii, kde došlo k vylodění spojeneckých vojsk.

"Do Francie nás tehdy převážely kamiony. Tam jsme se už pohybovali po vlastní ose a bydleli v campu. Jeli jsme z Čech parta přes sto lidí," vzpomíná sběratel. Kolik je podobných typů Willys v Čechách je těžké odhadnout. Cenu už odhadnout lze. Zatímco v roce 1941 ho společnost Willys - Overland nabídla americké armádě za 739 dolarů, dnes je několikanásobně dražší.

"Není těžké podobný vůz dnes sehnat, ale je to drahé. Naposledy jsem někde viděl nabídku za 25 tisíc euro a ještě jeep nevypadal úplně tak, jak by vypadat měl. Levněji se dá také sehnat, ale jsou to vraky, do kterých pak sběratel stejně musí vrazit těžké peníze," uzavírá Václav Moulis, který do Kraslic přijel po vlastní ose z nedalekých Lubů.