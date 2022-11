Jak ale reagoval staronový starosta, byl to právě Truksa, kvůli němuž se musely měnit orgány obce. "Starostové obce Jenišov nevykonávají téměř sedm let funkci rady obce. Tato pravomoc byla odebrána zastupitelstvem obce Jenišov bývalému starostovi Ivanu Truksovi za to, že protiprávně jednal proti rozhodnutí zastupitelstva. I to vedlo k jeho následnému odvolání z funkce starosty," připomněl Stehlík.

Volby vyhrálo v Jenišově sdružení Společně pro Jenišov, které se mimo jiné snaží zabránit těžbě kaolinu v těsné blízkosti obce. Těžař ale podle Stehlíka doposud nepředložil potřebná povolení a nesplňuje zákonné podmínky k zahájení těžby, s níž nesouhlasí drtivá většina obyvatel. V jedenáctičlenném zastupitelstvu získalo hned sedm křesel. Truksa, který kandidoval na druhé pozici za hnutí Občané pro Jenišov a které nemá s těžbou až takový problém, se nakonec do zastupitelstva dostal za toto uskupení sám. Dva mandáty pak má Klub Oáza a jeden Jenišov pro budoucnost. Nejen Občané pro Jenišov ale usednou na radnici, šanci dostali i lidé ze sdružení Jenišov pro budoucnost.

"Ano, je pravda, že doteď jsme měli jednoho místostarostu a nyní máme tři. Obec bude mít v tomto volebním období celkem 11 zastupitelů a tři neuvolněné místostarosty, každý bude mít svůj resort. Obec si od toho slibuje zkvalitnění života a služeb pro naše občany. Prvním místostarostou bude Roman Pilous, který bude v době nepřítomnosti zastupovat starostu a bude mít na starosti dotační tituly a projekty obce. Druhým místostarostou bude Petr Valta z lokality Pod Rohem, který bude mít v gesci právě tuto nově vybudovanou a rozlehlou část obce. Třetím místostarostou se stal Tomáš Lesser, jemuž byla svěřena údržba obce. To znamená vše od odklízení sněhu, sekání trávy, úklidu a dalších věcí s tím souvisejících," vysvětlil jenišovský starosta s tím, že všichni jmenovaní neuvolnění místostarostové budou svoji funkci vykonávat za jednu třetinu odměny.