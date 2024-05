Ve čtvrtek se to na vodě i okolních březích jezera Medard hemžilo policisty a ostatními složkami IZS. Přestože je zde zákaz koupání, lidé ho neustále porušují, a na vodě jezdí dokonce i s loďkami. Došlo zde k několika zásahům a i tragické události utonutí. Policisté iniciovali cvičení složek IZS s názvem Medard 2024, které bylo zaměřeno na pátrání po pohřešovaných osobách.

Na jezeře Medard cvičili policisté, hasiči i speciální SAR tým. | Video: Deník/Roman Cichocki

„Cvičení se kromě policistů a hasičů zúčastnili také strážníci městské policie, zástupci sokolovské střední policejní školy, horská služba či Czech SAR team. Celkově se do cvičení zapojilo zhruba 130 osob. Na místě byla různá služební vozidla, čtyřkolky, vodní čluny, služební jízdní kola či dron,“ řekl mluvčí policistů Jakub Kopřiva.

Policisté v těžkém terénu používali hlavně čtyřkolky. „Právě v tomto terénu, či jiném těžko přístupném, jsou neocenitelným pomocníkem. Na odlehlá místa nás dostanou včas, což je mnohdy rozhodující,“ řekl jeden z policistů na čtyřkolce.

Jezero Medard není plovárnou. Stále zde platí zákaz koupání

„Společně s vedením Policie České republiky v Sokolově a společností Sokolovská uhelná jsme se rozhodli umožnit organizaci cvičení složek Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. Do cvičení se zapojily všechny složky, včetně českých SAR týmů. Hlavním cílem cvičení je procvičit zásah na jezeře Medard, který by mohl být v případě potřeby aktuální," říká mluvčí Sokolovské uhelné Jana Pavlíková.

Přestože je jezero stále v režimu po dokončené rekultivaci a koupání je zde zakázáno, s výjimkou povolení od Sokolovské rybářské, stalo se populárním cílem pro obyvatele Sokolovska i další návštěvníky a turisty. „Lidé se zde přes zákaz koupou a někdy se na jezeře pohybují i na lodích, což může vést k ohrožení jejich zdraví a života. Proto je důležité, aby integrovaný záchranný systém měl možnost cvičit zde zásahy," konstatuje Pavlíková s tím, že na pozemcích Sokolovské uhelné se chystá výstavba projektu multifunkční stezky, která by měla vést po celém břehu jezera. Práce na projektu začnou v příštím roce, tedy v roce 2025, a měly by pokračovat až do roku 2027. V rámci projektu vzniknou dvě parkoviště, informační centra a bude zde také vybudováno volnočasové centrum pro vodní sporty.

„Plánuje se zde rezidenční i rekreační bydlení a celá oblast se bude rozvíjet. To vše souvisí s transformací Sokolovska a bude klást nároky na zabezpečení jezera, aby lidé, kteří se zde budou pohybovat, byli v bezpečí," dodala Pavlíková.