Má plochu 493 hektarů, hloubku až 50 metrů a objem vody 120 milionů metrů krychlových. Jezero vzniklo po osmi letech napouštění vodou na místě bývalého povrchového uhelného lomu Medard-Libík. „Po ukončení rekultivací se území jezera Medard připravuje na revitalizaci a resocializaci. Aktuálně probíhá projektová příprava stavby multifunkční stezky, což je strategický projekt Sokolovské uhelné. Stavba začne v příštím roce. V této souvislosti stále platí zákaz koupání v jezeře, které nemá statut veřejného koupaliště, a neplatí zde tedy ani vyhláška, jež by přesně stanovila podmínky provozu. Vodní plochu v současnosti Sokolovská uhelná pronajímá Sokolovské rybářské, přičemž zástupci této společnosti vystavují rybářům povolenky k vjezdu do okolí Medardu a povolují rybolov. Co se týká dvojice na plachetnici, podle našich informací neměla potřebné povolení," říká mluvčí Sokolovské uhelné a skupiny SUAS Group Jana Pavlíková.

V silném větru brázdili Medard na lodi. Jeden člověk skončil v rukou záchranářů

V minulosti zde bojovali i s černými skládkami. Ty se vyskytovaly na terasách Medardu od obce Citice, kolem Bukovan až k Habartovu. Válely se zde hromady odpadu, plasty, pneumatiky, staré spotřebiče, vraky aut i staré pražce. Sokolovská uhelná, obce i Lesy ČR a další tam zabezpečily cesty a vjezdy kolem Medardu.

Do budoucna se na jezeře chystá mnoho aktivit. Mají tam být místa pro rekreaci i bydlení nad vodou a na březích jezera. „Čekají nás přípravy potřebných povolení k zahájení budoucích investic v okolí jezera Medard. Půjde zatím o věci, které nejsou příliš vidět, jako je příprava územních podkladů, povolení, žádostí a další administrativa. Ale pokud to bude časově možné, rádi bychom už letos nebo na přelomu příštího roku zahájili výstavbu prvních objektů zázemí pro návštěvníky jezera," říká předseda dozorčí rady SUAS Group a Sokolovské uhelné Pavel Tomek.

Zatopený důl Medard bude místem pro relax, sport i bydlení:

V rámci budování veřejné infrastruktury se počítá s výstavbou parkovacích ploch na východní a západní straně jezera a dále pak s propojením celé lokality podél jižního a severního břehu. V rámci veřejných prostranství je plánováno vytvořit základní zázemí pro návštěvníky lokality a zpříjemnit jim tak pobyt u jezera. Počítá se také se vznikem naučných stezek, informačních tabulí a infocenter zaměřených na témata spojená s historií, klimatickou změnou a ochranou biodiverzity. U Medardu by mohla vzniknout i obytná čtvrť, přístav a bydlení na vodě nebo dům Ostrov anebo plovárna. Okolí jezera se také zásadně promění. Na projektu století spolupracuje soukromý i státní sektor.

Vodní plocha na Sokolovsku má rozlohu 500 hektarů, což je dvakrát více než Máchovo jezero. To z Medardu v současné době činí největší umělé jezero v České republice. Cílem studie je navržení funkčního řešení využití dvou tisíc hektarů území v okolí jezera s důrazem na udržitelný rozvoj, ekologii a zaměstnanost. Jedná se přitom o největší projekt tohoto typu v České republice.

Jezero Medard, podívejte se na snímky čtenářů a redakce: