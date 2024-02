Medaili Jiřího Agricoly, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR osobnostem v oblasti geologie a hornictví, obdržel ve čtvrtek 1. února 2024 Jiří Pöpperl, bývalý předseda představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Stalo se tak na slavnostním ceremoniálu v prostorách Českého báňského úřadu v Praze.

Ocenění, které obdržel Jiří Pöpperl. | Foto: Foto: SUAS GROUP

V letošním roce dostalo medaili celkem 18 nominovaných. „Udělení medaile je potvrzením nesmírných odborných i lidských kvalit Jiřího Pöpperla. Dlouhá léta je jednou z nejvýraznějších osobností těžebního průmyslu a energetiky v ČR a zároveň také velkým patriotem, který vždy vnímal odpovědnost Sokolovské uhelné za rozvoj regionu i za osud obyvatel Sokolovska a celého Karlovarského kraje,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny SUAS GROUP a Sokolovská uhelná.

Jiří Pöpperl vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor hornická geologie. Později absolvoval doktorandské studium na České zemědělské univerzitě. Celý svůj profesní život spojil s těžebním průmyslem. Po studiu začal v roce 1980 pracovat v tehdejším Palivovém kombinátu Vřesová, kde se o několik let později stal vedoucím odboru hlavního měřiče a geologa a v roce 1997 vedoucím sekce rozvoje výrobní základny. Od roku 2004 do roku 2012 zastával funkci technického ředitele Sokolovské uhelné. V roce 2005 nastoupil na pozici člena představenstva společnosti Sokolovská uhelná, do konce roku 2023 byl předsedou představenstva skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP. Nyní pracuje jako tajemník představenstva skupiny.