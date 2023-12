Přimět se k pohybu a tím podpořit zdravotní a sociální služby v regionu. To je ve zkratce myšlenka projektu „Move for help“, do kterého se zapojilo Gymnázium Sokolov. Studenti si za vykonanou pohybovou aktivitu – běh, jízdu na kole nebo chůzi v aplikaci vygenerují body, za ně získají finanční ohodnocení, jež studenti přemění na finanční dar. Ten bude následně věnován charitativním partnerům projektu. Karlovarský kraj věnuje na podporu aktivity dar ve výši 50 000 korun.