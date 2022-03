„V našem regionu vychází tato pranostika předků poměrně přesně. Sledovali počasí proto, aby věděli, zda ještě a kolik pořídit dříví, zda je ještě třeba více přikrmovat dobytek a tak dále. Poté se postupně začali lidé stahovat z polí do fabrik a pranostiku už tolik nesledovali. Kolem Josefa se ale počasí vždy láme. Proto Pepistrum, počeštěle Josefova křižovatka, Josefovo počasí,“ říká Rudolf Kovařík ze Šindelové, který počasí, faunu a floru sleduje desítky let.

Březová má výhodu v tom, že kulturní a sportovní činnost zde vždy žila

Stále častěji slýchává, že pranostikám se věřit nedá. Upozorňuje, že tomu tak není a záleží na spoustě dalších věcí. Některé pranostiky jsou staré i několik stovek let. „Každá lidová pranostika platí pro určitou oblast a nelze jí předpovídat počasí na celém území České republiky. Například Pepistrum je právě z Krušných hor. Jedná se o pranostiku starou stovky let. Počasí pozoruji desítky let a mohu potvrdit, že pranostiky na přibližně 65 procent vychází," říká Kovařík.

Podle něho je březen měsíc, během něhož se mohou teploty lišit o desítky stupňů. "Například 1. března 1976 tady bylo minus 30 stupňů Celsia. Naopak 31. března roku 1992 bylo plus 20 stupňů," říká Kovařík. Přestože Josef otevřel brány jaru, lidé nesmí počasí podcenit, a to hlavně v ranních hodinách. To bude stále ještě poměrně chladno a ani v dubnu nejsou v tomto regionu ranní mrazíky ničím výjimečným. Počasí u nás bude ovlivňovat rozsáhlá tlaková výše nad střední, postupně severozápadní Evropou. V úterý nejnižší teploty spadnou ve všech polohách na -1 až -4 °C, v údolích až -5 °C. Nejvyšší denní teploty budou 13 až 16 °C, na horách 9 až 12 °C. Stejný ráz počasí by měl vydržet do konce týdne.