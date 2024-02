Provozovatelé zimních středisek už nevěří, že by se počasí vrátilo do tradiční zimy. Nemohou ani vyrábět umělý sníh.

Jsou jarní prázdniny a skiareály na Karlovarsku zavírají. Hitem je bruslení | Video: Kopecká Jana

Vůbec nejhorší sezóna. Tak komentuje letošní situaci v Krušných horách majitel Skiareálu Velflink v Perninku Štefan František. Kvůli nedostatku sněhu a vysokým teplotám musel areál po tomto víkendu uzavřít provoz a s obnovením pro tuto sezónu už příliš epočítá.

V Karlovarském kraji jsou přitom tento týden jarní prázdniny a mnoho lidí doufalo, že budou moci s dětmi vyrazit na sjezdovky. Z těch ale přírodní sníh už dávno zmizel a provozovatelé zimních středisek fungovali jen díky tomu umělému. Jenomže pro jeho výrobu nejsou už po mnoho dní vhodné teploty. „Nepočítám, že by přišli takové mrazy, abychom mohli zasněžovat. A s přírodním sněhem to také nevypadá nadějně. A tak si myslíme, že jsme pro letošek skončili,“ posteskl si podnikatel. „Letošní sezóna je zřejmě ta nejhorší v historii, a přitom to v prosinci bylo tak slibné. A to máme nakoupené zásoby občerstvení,“ dodal.

A je to tu znovu. Kvůli další odstávce budou opět lidé na Karlovarsku bez tepla

Lepší situace je naopak v Potůčkách, a to i přesto, že i zde v posledních dnech pršelo a teploty jsou nad nulou. „Něco pochopitelně odtálo, ale stále máme naštěstí na sjezdovce osmdesát centimetrů sněhu. Jsem optimista a vidím to tak, že bychom mohli ještě pár týdnů vydržet. Na výrobu umělého sněhu to ale není, to by muselo být aspoň tři stupně pod nulou,“ uvedl majitel Skiareálu Potůčky Marek Plachý, který v úterý 13. února krátce před polednem hlásil, že u nich panuje krásné počasí – slunečno a tři stupně nad nulou.

Zdroj: Kopecká Jana

Jedno jisté ale Karlovaráci mají. I když venku panuje téměř jarní počasí a sníh na horách kvůli tomu taje, mají k dispozici veřejné bruslení v KV Areně. „Právě jarní prázdniny a Vánoce jsou doby, kdy máme nejvíce návštěvníků. Veřejné bruslení bývá ale u nás naplněno téměř pokaždé, jaký je o něj zájem. Hodně si ho totiž oblíbili teenegeři, kteří to berou i tak trochu jako seznamku,“ poznamenal ředitel KV Areny Roman Rokůsek, který upozornil, že aby si lidé mohli bruslení v klidu užít, platí na něm omezená kapacita, limit je 200 lidí.