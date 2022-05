Vše spustil projev učitelky Wittnerové, v němž zastupitele emotivně žádala, aby konečně zjednali nápravu a řediteli gymnázia nařídili ukončit sérii soudních sporů, jimiž reaguje na její právní obranu proti výpovědi kvůli nekvalifikaci, s níž nesouhlasila.

„Tragický život už žiji čtvrtým rokem. Ředitel udělal chybu a měl by nést následky. Nedokáže se chovat jako chlap, chce mě zlikvidovat fyzicky i psychicky. Vzal mi život a já ho chci zpět,“ prohlásila Wittnerová.

Podle Jindřicha Čermáka (Piráti), radního pro školství, jde ale o spor mezi ní a příspěvkovou organizací, do něhož nemohou politici vstoupit. „Nelze mu nic nařídit. Škola má právní subjektivitu a ředitel rozhoduje autonomně,“ vysvětloval jí. Připustil ale, že ředitele žádal o ukončení celé kauzy, v níž už padlo několik rozsudků, a to i Nejvyššího soudu. Wittnerové daly za pravdu.

Smír mezi Wittnerovou a ředitelem je však v nedohlednu, protože ona podle radního Čermáka odmítla dvoumilionové mimosoudní vyrovnání a škola zase nepřistoupila na platbu jí požadovaných 5,5 milionu.

Dosavadní náklady nekonečných soudních tahanic, pozdě zaplaceného zdravotního a sociálního pojištění učitelky Wittnerové, která je stále zaměstnankyní školy, kraj zatím vyčíslil na dva a půl milionu korun.

Opoziční hnutí ANO a SPD současné krajské koalici a především radnímu pro školství Čermákovi vyčetly nečinnost a nechuť celou kauzu konečně uzavřít. Vysvětlení, že kraj nemůže do pracovních sporů školy vstupovat, opozice odmrštila argumenty, že škola je příspěvkovou organizací kraje a z tohoto titulu musí situaci řešit a ředitele gymnázia hnát k odpovědnosti.

To komentoval zastupitel a poslanec Jan Bureš (ODS) slovy, že chápe opoziční žízeň po krvi a hlavě ředitele. Radní Čermák suše uvedl, že si do žákovské knížky píše pět.

Krajská zastupitelka Karla Maříková (SPD) zdůraznila, že soudní spory, které ředitel Widž podle ní proti vší logice neustále protahuje, hradí gymnázium ze svého, tudíž z peněz kraje. „A to jsou peníze nás všech. Je třeba zasáhnout. Paní Wittnerová se ocitla v tíživé situaci, protože nemůže být ani zaměstnaná. Ztratila by právo na vymáhání škody,“ prohlásila zastupitelka Maříková.

Podle krajské koalice to není pravda, protože i sokolovské gymnázium jí podle radního Čermáka nabídlo částečný úvazek, byť mimo aprobaci. Zastupitelka a poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO) nakonec navrhla, aby učitelce Wittnerové kraj v této finančně i psychicky náročné situaci vypomohl návratnou bezúročnou 300tisícovou půjčkou. „A to na dobu 18 měsíců, se splatností po vyřešení právního sporu do 24 měsíců,“ citovala návrh usnesení. Právník krajského úřadu Vratislav Smolja ale zdůraznil, že nejprve je třeba podat žádost. „Doufám, že úředníci budou paní Wittnerové během pauzy na oběd k dispozici a žádost s ní sepíší,“ vyzvala je Jana Mračková Vildumetzová. Právní oddělení pak ale upozornilo na další komplikaci, protože kromě žádosti bylo třeba připravit smlouvu. Zastupitel Pavel Čekan (Místní) navrhl, aby se půjčka pro Danu Wittnerovou vyřešila až na červnovém zastupitelstvu, a vykoledoval si od ANO smršť kritiky. „Vy nechcete pomoci, to je nelidské. Můžeme to zde odsouhlasit a pověřit radu, aby smlouvu připravila dodatečně,“ rozlítila se Jana Mračková Vildumetzová. To by ale podle právníků bylo v rozporu se zákonem a konečné hlasování odsunulo půjčku pro Danu Wittnerovou na červnové jednání zastupitelstva.