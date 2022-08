Celá akce byla ale hned po ránu ohrožena kvůli nepříznivému počasí, které nadělalo velkou neplechu. „Letošní jubilejní desátý ročník začal kriticky, protože jsme sem ráno přijeli a ulice byla pod vodou. Bylo zapotřebí vyčistit kanály, aby to vše mohlo odtéct. Naštěstí se vše zvládlo. Co se týče účasti, tak můžeme říct, že počasí se na ní podepsalo, protože ze sedmdesáti přihlášených přijelo padesát účastníků, ale i to je docela úspěch na to, že bylo tak špatné počasí,“ sdělil předseda Historia motor clubu Františkovy Lázně Václav Balák.